Hugo Kreyenbühl wird am 1. Februar 2019 seine Arbeit in Muri aufnehmen. Er ist hier kein Unbekannter, wie der Gemeinderat unterstreicht, sondern sozusagen ein Rückkehrer mit besten Referenzen. Kreyenbühl hat seine berufliche Laufbahn mit der Verwaltungslehre bei der Gemeindeverwaltung Muri begonnen und war während einigen Jahren hier auch Gemeindeschreiber-Stellvertreter. Heute arbeitet er als Gemeindeschreiber in Niederrohrdorf. Er ist 44 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Fischbach-Göslikon.

Erich Probst wird Ende März 2019 regulär in Pension gehen. Er kam 1996 von Olten als Gemeindeschreiber zu der Gemeindeverwaltung Muri. Per 1. Juni 2012 wurde er zum Geschäftsleiter ernannt, nachdem der Gemeinderat das sogenannte Geschäftsleitungsmodell eingeführt hatte. Die neue Geschäftsleitung mit Probst als Vorsteher, Patrik Lang, Leiter Finanzen, und Heinz Fischlin, Leiter Bau und Planung, erhielt mehr Kompetenzen, der Gemeinderat widmet sich mehr strategischen Aufgaben. Dass Probst schon längst im Freiamt voll und ganz angekommen ist, zeigt sich beispielsweise im Engagement als Präsident des FC Muri. (es)