Wo gebaut wird, fällt Aushubmaterial an. Während im oberen Freiamt mit der Deponie Weid-Banacker in Beinwil, allerdings schon bald gefüllt, und der voraussichtlich 2019 in Betrieb gehenden Deponie Babilon in Dietwil im Moment Kapazität vorhanden ist, besteht im unteren Freiamt ein Engpass an Standorten für die Ablagerung des anfallenden Aushubmaterials. Deshalb soll mit der «Höll» zwischen Kallern und Boswil ein neuer Deponiestandort im kantonalen Richtplan festgesetzt werden. Das Mitwirkungsverfahren läuft noch bis Donnerstag.