Zur Aufmunterung in der Krise: Geltwiler spielt jeden Abend Drehorgel

Jeden Abend um 18 Uhr dreht er die Kurbel: Ueli Temperli aus Geltwil spielt mit einer seiner historischen Drehorgeln gegen das Coronavirus an. «Ich mache das so lange, bis sich die Situation einigermassen normalisiert», sagt der 55-jährige Einkäufer in der Filmbranche und leidenschaftliche Kenner der weltweit verzweigten Freundesszene für mechanische Musik.

«Diese Drehorgel hat zwei Weltkriege überstanden, sie wird auch die Coronakrise meistern», weist Temperli auf das Instrument von Orgelbauer F. W. Holl aus Bremen hin und sagt damit praktisch mit einem Satz, weshalb er voll Bewunderung für die Geräte mechanischer Musik ist. Die Orgel ist in einem hervorragenden Zustand und sicherte einmal die bescheidene Existenz eines Drehorgelmannes. Am vergangenen Sonntag spielte sie «Eine Reise ins Glück», 1937 von Harry Tobias und Percy Wenrich als «Sail Along, Silv’ry Moon» geschrieben. «Das passte zu diesem wunderschönen Tag», erklärt Temperli, der die Stücke, die er jeden Abend draussen erklingen lässt, sehr bewusst auswählt. Er hat, als Sammler, dafür mehrere Instrumente der mechanischen Musik zur Verfügung und will mit seinen Darbietungen dazu aufrufen: Bleibt daheim! Und all jenen Danke sagen, die Kranken helfen und unser jetziges Leben noch ermöglichen: Ärzte und Pflegepersonal selbstverständlich, aber ebenso den Paketboten, der Kassierinnen im Supermarkt oder denjenigen, die dafür sorgen, dass die Regale im Lebensmittelgeschäft immer wieder unseren täglichen Bedarf abdecken.

Von klein auf fasziniert von mechanischer Musik

Ueli Temperli stand schon als Bub begeistert vor den klingenden Chilbi- und Drehorgeln. Als 15-Jähriger kam er zudem mit Ursula Blomeier in Kontakt. Sie war eine Drehorgelspielerin, die mit einem Esel durch die Welt zog und so ihr Einkommen verdiente. Bevor Temperli eine Lehre als Detailhandelsverkäufer antrat, durfte er sie ein Jahr lang begleiten «und als Drehorgelspieler mit ihr zusammen erleben, was es heisst, Orgelmann zu sein». Viel später begann er Instrumente zu sammeln. Heute ist er auch Vorstandsmitglied des Vereins Schweizer Freunde Mechanischer Musik und träumt von einer Ausstellung seiner gesammelten Raritäten, von der Konzertorgel über verschiedene Drehorgeln bis hin zu Musikdosen. «Faszinierend sind nicht nur die Schönheit der Instrumente und ihre Funktionsweise», betont Temperli, «sondern ebenso die Geschichte und die Geschichten dahinter.» Immerhin war der Musikautomat ab 1790 die erste Möglichkeit, Musik zu konservieren – lange vor der ersten Schallplatte. Die Leute standen Schlange, um der Musik zu lauschen.

Wenn Ueli Temperli, der eine Konzertorgel und einige Drehorgeln auch an Interessenten vermietet, heute Abend um 18 Uhr wieder die Walze eines dieser Instrumente dreht, legt sich so etwas wie ein bisschen Beruhigung und Frieden in dieser wahrhaft schwierigen Krisenzeit über das Geltwiler Quartier Schürrain.