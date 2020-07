Zum Saisonstart verpassen die Wohlen-Fans ihrer Tribüne einen frischen Glanz

Rechtzeitig zum baldigen Saisonstart haben die beiden Wohler Fangruppierungen Teilzeitfans und Gate Süd GS14 gemeinsam kräftig angepackt und die Tribüne komplett renoviert. Während zweier Wochenenden haben die Fans rund zwölf Stunden Bauzeit in ihrer Freizeit investiert, alte Paletten abgerissen und neue bemalt.

«Die etwas verkleinerte Tribüne erstrahlt nun in blau-weiss-bunt und für die Gemütlichen unter euch und uns haben wir gleich eine Lounge angebaut», schreibt Gate Süd GS14 auf Facebook. Man freue sich auf viele alte und vielleicht auch neue Gesichter zum Saisonstart am 15. August. Dann geht’s für den FC Wohlen in der 1. Liga mit dem Heimspiel gegen Buochs in der Meisterschaft 20/21 los.