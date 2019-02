Schon die Fahrt ist ein Erlebnis. Es wird gelacht und gesungen, und ich bin froh, sind wir eine Guggenmusik und kein Chor. Angelina hat Pizzaschnecken für uns alle gebacken, verteilt sie in einer Kurve auf dem Boden unseres Busses, aber wir sind nicht heikel und desinfizieren unsere Münder kurzerhand mit etwas Weisswein, der glücklicherweise auch an Bord ist.

Am Wochenende der Fasnachtseröffnung bin ich mit einem guten Dutzend Sumpfer-Stilzli unterwegs nach Eichberg SG. Während der letzten Saison haben sich einige Mitglieder aus den beiden Guggenmusiken an einem Anlass kennen gelernt, es sind Freundschaften entstanden, und so wurden wir eingeladen, mit ihnen zu feiern.

Als wir bei einer Raststätte halten, wirft man uns neugierige Blicke zu. Wir haben unser Gwändli an; orange, blau, gold und dunkelrot kommen wir daher, wie bunte Paradiesvögel. Bin ich in einer Gruppe unterwegs, macht es mir nichts aus, wenn ich schräg angeschaut werde – schliesslich bin ich einer von vielen. Und ich zeige gerne, dass ich zu diesem Verein gehöre.

Ist man alleine unterwegs, kann eine Verkleidung allerdings auch unangenehm sein. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo ich mich nach einer durchtanzten Nacht und einem Erfrischungsgetränk am frühen Morgen im «Wave» in Muri auf den Weg nach Zufikon machte. Ich war noch immer als Elch verkleidet, mein Geweih hüpfte bei jedem Schritt auf und ab. An der Bushaltestelle warteten bereits ein paar Jugendliche, ein Mann im Anzug, eine ältere Dame – viel zu viele Leute für einen Samstagmorgen. Die Dame musterte mich schmunzelnd und sprach mich nach kurzem Zögern an:



«Waren Sie an der Fasnacht?»

«Genau.»

«Und jetzt gehen Sie nach Hause?»

«Ja, ich muss mich etwas hinlegen.»

«Und heute Abend gehen Sie wieder an die Fasnacht?»

«Ja, das habe ich vor.»

«Das ist schön, dass Sie noch so lange feiern mögen. Ich könnte das nicht mehr», sagte sie und schob sich mit ihrem Rollator in den Bus.

