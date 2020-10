Zum Coronatest müssen die Patienten über das Gerüst: Ein Besuch im Spital Muri

«Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die zweite Welle gut überstehen», sagt Beatrice Wyss, eine der diplomierten Expertinnen für Intensivpflege. Sie arbeitet noch nicht lange im Regionalspital Muri. Während der ersten Welle arbeitete sie auf der Intensivstation des Kantonsspitals in Aarau. «Das war eine anstrengende Zeit, wir hatten damals mehr Arbeit als üblich», blickt sie zurück. Aber müde oder gar erschöpft, wie man das in letzter Zeit immer wieder lesen konnte, fühle sie sich nicht.

Geräuschlos öffnet sich die Tür zur Intensivstation im Spital Muri. Dahinter ist es unerwartet ruhig. Wer sich eine Intensivstation wie jene in der Fernsehserie «Emergency Room» vorstellt, der staunt. Die Pflegenden arbeiten ruhig und konzentriert an dem Tisch, von dem sie freien Blick auf die drei Patienten in den benachbarten Zimmern haben. Immer im Blick haben sie ausserdem die Monitore, auf denen die lebenswichtigen Parameter der Kranken angezeigt werden. Es herrscht eine angenehme Atmosphäre, die Sonne leuchtet hell durch die Fenster, die Bäume davor stehen im bunten Herbstlaub.

Maskenpflicht und Anmeldung mittels QR-Code auf dem Handy

Das sich aber auch im Freiamt die Welt im Ausnahmezustand befindet, das merkt der Besucher bereits beim Betreten des Spitalgeländes. Mit Plakaten wird darauf hingewiesen, dass auf dem gesamten Areal Maskenpflicht gilt. Vor dem Betreten des Spitals muss man sich via QR-Code auf dem Handy anmelden, wer das Spital verlässt, muss sich auf dieselbe Weise wieder abmelden. «So wissen wir, wer sich wie lange im Spital aufgehalten hat», sagt Strub, der früher als Arzt im Spital arbeitete und jeden Mitarbeiter beim Vornamen kennt.

Besucher sollen sich zudem die Hände beim Betreten einer Abteilung desinfizieren. Im Spital habe man das Hygienekonzept allerdings nicht anpassen müssen, «das ist unser Berufsverständnis, wir haben schon zuvor so gearbeitet», hält Strub fest. Profitiert aus den Erfahrungen aus der ersten Welle habe man aber insofern, als das Lager mit den notwendigen Materialien und Medikamenten aufgestockt werden konnte.

Die Mitarbeiter im Spital lernen, mit der Anspannung umzugehen

CEO Strub musste seinen Mitarbeitenden keinen Ferienstopp verordnen. Steht also alles zum Besten in Muri? Die Probleme, mit denen Strub zu kämpfen hat, sind andere. «Es ist wichtig, den Leuten eine Perspektive zu geben», erklärt er. Die Anspannung sei da und die zweite Welle könne plötzlich auch über das Spital Muri hereinbrechen, präzisiert er. Deshalb sei es umso wichtiger, dass nicht nur die Lagerbestände voll sind, sondern dass die Mitarbeitenden mental gewappnet sind für das, was kommen könnte. Es gelte, was man im Militär gelernt habe: «Warte und seckle», fügt er lachend an.