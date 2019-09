Acht Mitglieder der Feuerwehr Zufikon liegen links von ihrem nigelnagelneuen Tanklöschfahrzeug am Boden. Gemeinsam mit all dem Material, das darin Platz findet. Wenn man sich das Bild anschaut, welches die Feuerwehr auch in den sozialen Medien geteilt hat, kann man sich dies angesichts der Menge des Materials kaum vorstellen.

So liegen auf dem Platz zum Beispiel 740 Meter Schlaumaterial, 8 Faltsignale, 6 Atemschutzgeräte, 2 Sanitätstaschen, 1 Kaffeemaschine. «Es ist eine Herkules-Aufgabe, allen beizubringen, was wo im neuen Fahrzeug untergebracht ist», sagt Andy Juchli von der Feuerwehr Zufikon. Um dies auf eine spielerische Art und Weise zu tun, kam dem Korps die Tetris-Challenge der Kantonpolizei Zürich gerade recht.

Foto der Kantonspolizei Zürich geht viral

Es waren die Zürcher Polizisten, welche die Idee hatten, eines ihrer Einsatzfahrzeuge komplett zu entladen und den Inhalt daneben in einem Quadrat anzuordnen. Als die Medienabteilung der Kantonspolizei die Luftaufnahme in den sozialen Medien teilte, war sie sich nicht bewusst, was sie damit auslöst. Das Bild ging innert kürzester Zeit viral und entwickelte sich zur Challenge. Sprich Schutz- und Rettungsorganisationen fordern sich gegenseitig auf, die Zürcher nachzuahmen.

Den Anfang machte die Feuerwehr in Thusis, mittlerweile sind etwa die Waadtländer Polizei, die Feuerwehr Zofingen und die Kantonspolizei Freiburg gefolgt. Auch den Sprung ins Ausland hat die Challenge bereits geschafft, wie Beispiele aus Holland Frankreich und Ungarn zeigen. «Wir hätten nie gerechnet, dass unsere Challenge ein solches Ausmass annimmt», sagte Florian Frei, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, gegenüber der Zeitung «20 Minuten».

«Challenge accepted», so die Feuerwehr Bremgarten

Auch das Bild der Zufiker Feuerwehr kommt gut an und hat auf Instagram bereits über 230 Likes. Viel wichtiger ist Andy Juchli aber, dass die Übung ein voller Erfolg war. «Ich war erstaunt, wie gut unsere Leute bereits wissen, was wo im neuen Fahrzeug verstaut ist.» Zehn Minuten brauchten die Gruppenleiter, um das Tanklöschfahrzeug auszuräumen. Noch ein wenig schneller waren sie, als es darum ging, alles wieder am richtigen Platz einzuräumen.