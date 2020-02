Zum 12. Mal Lichter aus in Hägglingen – und die Fasnächtler kamen in Scharen

Der Boden ist voller Konfetti, es riecht nach Bratwurst und von überall strömen Leute zur Unterdorfstrasse. Sowohl die Shuttlebusse wie die regulären Busse, die an der Haltestelle ankommen, sind bis an den Rand gefüllt. Es steigen Hippies, Polizisten und Engel aus. Sie alle wollen den 12. Nachtumzug in Hägglingen miterleben, der im Zweijahrestakt stattfindet.

Um Punkt 19 Uhr gingen die Lichter aus und aus der Menge hörte man nur noch: «Es ist endlich so weit. Der Umzug beginnt.» Wenige Minuten später sah man auch schon die ersten Wagen auf der Strasse langsam vorbeirollen. Organisiert wurde der Event wieder von den drei einheimischen Guggen Hächle-Zunft, Hächle-Gugger und Bachdole Schränzer.