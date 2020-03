Zukunftsmusik am Wirtschaftstreffen: Der Güterverkehr wächst rasant – zwischen Härkingen und Zürich soll er unter die Erde

Auch das Wohler Wirtschaftstreffen wurde von der Corona-­Virus-Epidemie überschattet – zumindest, was die Beteiligung betrifft. 45 angemeldete Personen sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab. Die rund 90 trotzdem Erschienenen wurden mit ihren Stühlen vorbildlich mit genügend Abstand voneinander platziert. Der ebenfalls anwesende Aargauer Gesundheitsminister und Wohler Jean-Pierre Gallati dürfte die Massnahmen mit grosser Zufriedenheit registriert haben. Gemeindeammann Arsène Perroud begrüsste die Vertreter von Wirtschaft und Politik entsprechend mit: «Sie haben heute sicher schon darüber gesprochen. Wir müssen einander ja nicht immer um den Hals fallen.» Das Schmunzeln im Saal des Restaurants Hans & Heidi lockerte die Stimmung auf.

Während sich das Corona-­Virus unmittelbar auf unseren aktuellen Alltag auswirkt, beschäftigte sich das Referat zum innovativen Logistik-Projekt Cargo Sous Terrain (CST) schon mit dem Leben in der fernen Zukunft. Die NZZ betitelte es einst als «Revolution im Güterverkehr». Patrik Aellig und Klaus Juch präsentierten spannende Fakten zum System, das einst im Endausbau kleinere Güter in einem 490 Kilometer langen Tunnelsystem quer durch die Schweiz transportieren soll.

Strecke Härkingen–Zürich soll als erste gebaut werden

Der Güterverkehr in der Schweiz steigt laut Prognosen zwischen 2010 und 2040 um über einen Drittel. «Um dieses Wachstum abfedern zu können, ist Cargo Sous Terrain eine ideale Lösung», erklärte Aellig. Für Projektleiter Juch steht ein grosser Vorteil fest: «Bei Cargo Sous Terrain punkten wir mit einer stetig verfügbaren Lieferung und einer rund um die Uhr sicheren Dienstleistung. Denn der Kunde möchte sein Paket ja lieber heute als morgen zu sich nach Hause geliefert haben.» Die heutige Logistik funktioniere jedoch noch nicht so.

Das CST-System besteht aus dem zentralen Tunnel mit regionalen Verteilzentren (Hubs) entlang der Strecke. An diesen Hubs werden selbstfahrende, elektrisch betriebene Fahrzeuge mit den Paletten mittels Lift nach oben geholt. «Cargo Sous Terrain ist Vermittler zwischen Kunde und Lieferant. Wir arbeiten voll automatisiert und digitalisiert. Die Fahrzeuge bewegen sich mit rund 30 km/h in einem dreispurigen Tunnel», vermittelte Aellig das Grundkonzept. Von den Hubs erfolgt dann die Feinverteilung der Güter. Als Erstes soll ab 2031 die 70 Kilometer lange Strecke Härkingen–Zürich in Betrieb gehen, der Vollausbau ist auf 2045 geplant. Cargo Sous Terrain werde jenen Autobahnabschnitt um 40 Prozent vom Güterverkehr entlasten.

«Die Autobahnen werden sicher nicht leer werden. Wir helfen aber, den zusätzlichen Verkehr aufzufangen. Preislich werden wir im Vergleich mit der Konkurrenz auf Strasse und Schiene mithalten können», erklärte Aellig. Genutzt werden sollen vor allem bestehende Infrastrukturen. In der Nähe des Freiamts sind Hubs in Suhr, Schafisheim, Spreitenbach und Dietikon geplant. Standorte, die auch der Logistikbranche im unteren Bünztal zugutekommen, wo rund 3500 Vollzeit-Stellen vorhanden sind.

«Cargo Sous Terrain ist in der Schweizer Wirtschaft breit abgestützt und kein Wunschtraum, sondern ein realistisches Projekt der Wirtschaft», sagte Aellig über das privat finanzierte System. 100 Millionen Franken für die Planungsphase sind gesichert. Die erste Bauetappe kostet drei Milliarden Franken, der ganze Bau 33 Milliarden. Die Tunnelröhre mit 7 Meter Durchmesser liegt rund 60 Meter unter der Oberfläche.

Juch ist trotz des ehrgeizigen Zeitplans optimistisch: «2031, wenn Cargo Sous Terrain in Betrieb geht, werde ich pensioniert. Das möchte ich unbedingt noch aktiv erleben.»