Zufikon Zwei Diebe mit «Wasserglas-Trick» erfolgreich – Polizei schnappt mutmassliche Täter In Zufikon haben zwei Männer eine Seniorin bestohlen. Sie haben die Frau um Essen und Trinken gebeten, worauf sie ins Haus gebeten wurden. Dort klauten sie Geld. Die Polizei hat die beiden mutmasslichen Täter gefasst.

Am Dienstagnachmittag erschienen zwei junge Männer an der Haustüre einer 85-jährigen Frau in Zufikon. Sie klagten über Hunger und Durst, was die hilfsbereite Seniorin veranlasste, sie ins Haus zu bitten.

Als sie grosszügig dabei war, ihnen eine Mahlzeit zuzubereiten, bat einer darum, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Danach hatten es die Männer plötzlich eilig und verschwanden vorzeitig.

Die Frau schöpfte Verdacht und erkannte rasch, dass in ihrem Schlafzimmer Geld fehlte. Richtigerweise wählte sie sogleich den Polizeinotruf.

Die Polizei fahndete nach den Dieben und sichtete am frühen Nachmittag beim Bahnhof Berikon zwei Männer, auf die das Signalement zutraf. Die Kantonspolizei Aargau nahm die beiden Rumänen im Alter von 21 und 23 Jahren unter dringendem Tatverdacht fest. (cri)

