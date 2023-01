Zufikon Zusätzliche Asylunterkunft nötig: Wohncontainer sollen Platz für 12 Flüchtlinge bieten Die Gemeinde Zufikon braucht mehr Raum für die Aufnahme von geflüchteten Personen. Deshalb entsteht an der Aettigüpfstrasse eine Lösung mit dem Bau von Wohnmodulen. Aktuell liegt das Baugesuch auf.

An der Aettigüpfstrasse plant Zufikon den Bau einer Asylunterkunft mit Wohnmodulen. Marc Ribolla

Wie alle Gemeinden im Kanton muss sich auch Zufikon mit dem gestiegenen Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge befassen. Gemäss den aktuellsten kantonalen Vorgaben und Auskunft der Sozialen Dienste hat Zufikon die Pflicht, 49 Personen in der Gemeinde aufzunehmen. Zurzeit sind es 33 Personen.

In den vergangenen Monaten haben sich die Verantwortlichen mit einer möglichen Lösung des Platzproblems beschäftigt und auch gefunden. An der Aettigüpfstrasse ist ein Neubau einer Asylunterkunft in Form von einstöckigen Wohnmodulen geplant. Das Grundstück gehört bereits der Gemeinde. Ein entsprechendes Baugesuch liegt seit dieser Woche und noch bis zum 1. Februar auf der Gemeindeverwaltung auf.

Zwei Zimmer mit je sechs Schlafplätzen

Es handelt sich um insgesamt sechs Wohnmodule, die eine Fläche von rund 18 Meter auf 6 Meter einnehmen werden. Im mittleren Drittel befindet sich der Eingangsbereich mit Vorraum und Garderobe, einem Bereich für Vorrat und Waschmaschine/Tumbler sowie zwei voneinander unabhängige sanitäre Anlagen.

Aktuell sind die Bauprofile für den Bau ausgesteckt. Marc Ribolla

Im rechtsliegenden Bereich ist einerseits ein gemeinschaftlich nutzbarer Raum für Küche, Essen und Aufenthalt sowie eine kleine Büroräumlichkeit vorgesehen. Im verbleibenden Drittel links entstehen zwei Schlafräume mit je einer Fläche von knapp 15 Quadratmetern. Jedes der Zimmer erhält drei 2er-Etagenbetten, wodurch sich die Kapazität der Unterkunft auf 12 Plätze beläuft.

Die ganze Wohnmoduleinheit wird isoliert sein und mit Wasser und Elektrizität versorgt. Zur Stromerzeugung wird auf dem Flachdach gemäss Baugesuch eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von

3,5 kWp installiert.

Wohnmodule sind gemietet und erweiterbar

Mit der gewählten Wohncontainermodullösung besteht zu einem späteren Zeitpunkt auch die Möglichkeit, zusätzliche Einheiten hinzuzufügen, falls dazu Bedarf wäre. Dies hängt von der weiteren Entwicklung der Situation im Flüchtlingswesen ab, beispielsweise der Lage in der Ukraine.

Der Container wird gemäss den Bauunterlagen als Provisorium auf drei Jahre erstellt. Die Gemeinde Zufikon tritt nicht als Käufer der Wohnmodule auf, sondern mietet sie. Dazu ist zu Beginn ein einmaliger Betrag von rund 19'000 Franken nötig sowie der Aufwand für die Erschliessung. Die Monatsmiete beträgt anschliessend 5700 Franken, diese wird sich nach einigen Monaten um 30 Prozent reduzieren.

Die Containerlösung gibt Zufikon die Chance, statt dem Kanton täglich 90 Franken für jede nicht untergebrachte Person zu bezahlen, im Gegenzug pro aufgenommene Person 9 Franken pro Tag aus Aarau zu bekommen.