Zufikon Wohnmodule aus Holz als temporäre Flüchtlingsunterkunft: Hier könnten demnächst zwei Familien einziehen In Zufikon konnten interessierte Einwohnerinnen und Einwohner die Wohnmodule für Geflüchtete in der Aettigüpfstrasse genauer in Augenschein nehmen. Noch ist die Unterkunft nicht komplett fertiggestellt.

Patrick Halter (v.l.), Natascha Brunold, Christoph Sommer und Feyssal Gharbi stellten die neue Asylunterkunft in Zufikon vor. Bilder: Verena Schmidtke

Im Aargau steigt der Bedarf an Unterkünften für Geflüchtete an – auch in Zufikon. Laut den kantonalen Vorgaben müsse die Gemeinde 50 Personen aufnehmen, so Natascha Brunold, Gemeinderätin und zuständig für die Ressorts Soziales und Gesundheitswesen. Allerdings sei der Wohnraum im Ort knapp.

Als Lösung des Problems wurden nun in der Aettigüpfstrasse Wohnmodule als temporäre Flüchtlingsunterkünfte aufgebaut. «Mit dem Bezug dieser Unterkunft können wir die Aufnahmepflicht vollumfänglich erfüllen, zusätzliche Reserveplätze sind vorhanden», so die Gemeinde. Damit sich die Bevölkerung selbst einen Eindruck verschaffen konnte, war sie am Samstag eingeladen, sich die zukünftige Wohnung anzuschauen.

Bauführer Patrick Halter, der Betreuer der Firma ORS Service AG Feyssal Gharbi, der Leiter Soziale Dienste der Gemeinde Zufikon Christoph Sommer und Gemeinderätin Natascha Brunold standen für Fragen zur Verfügung.

Die neue Asylunterkunft bietet Platz für 18 Personen

41 Geflüchtete haben in Zufikon eine Unterkunft gefunden. Viele davon sind privat untergebracht. Die Situation ändere sich aber stetig, sagt Brunold. Mit der neuen Unterkunft sei es nun möglich, den Vorgaben des Kantons nachzukommen.

Dann lädt die Gemeinderätin zu einem Rundgang durch die bald fertige Wohnung ein. Der Eingangsbereich biete Platz für die Garderobe. Links davon befinden sich die beiden Schlafräume. In einem davon stehen bereits ein dreistöckiges Etagenbett sowie ein grosser Schrank für die Habseligkeiten. In jedes Schlafzimmer würden drei dieser Betten passen. Damit können hier 18 Personen untergebracht werden.

Einblick in eines der Schlafzimmer. 18 Personen können in der neuen Flüchtlingsunterkunft Platz finden.

Gegenüber den Schlafräumen ist ein Bad mit Dusche und WC vorgesehen, im Raum daneben sollen eine Waschmaschine sowie ein Tumbler Platz finden. Rechts vom Eingang aus gibt es weitere Räumlichkeiten. «Das hier wäre ein Büro», sagt Brunold und weist in ein Zimmer mit grossem Fenster. «Es könnte zudem als Spielzimmer genutzt werden, wenn hier Familien mit Kindern untergebracht werden.»

Weiter gibt es eine Küche mit dazugehörigem Ess- und Aufenthaltsraum. Gegenüber davon sind ein weiteres WC und ein Vorratsraum vorgesehen. Viele der Interessierten, die sich die Wohnmodule anschauen, loben die hellen, lichtdurchfluteten Räume.

Die Module aus Holz sind wiederverwertbar

Zu den Vorgaben des Kantons gehört, dass eine Unterkunft für Geflüchtete menschenwürdig sein solle. «Da wir nicht wissen, wer genau hier einziehen wird, ist eine gewisse Flexibilität gefragt», sagt Bauführer Patrick Halter. «Wie etwa das Büro, das ebenfalls Kindern Platz zum Spielen bietet oder zum Raum für Hausaufgaben werden könnte.»

Rückansicht der Asylunterkunft. Als Materialien wurde hauptsächlich naturbelassenes Holz verwendet.

Vieles sei aus Holz gefertigt worden – weil das Raumklima wichtig sei. Bei dem Holz habe die Firma darauf geachtet, dass es möglichst naturbelassen sei. «Dabei ist die Ausstattung sowohl kostengünstig als auch sinnvoll», sagt Halter. «Ausserdem sind die Module wiederverwendbar.»

Auch die Gemeinde weiss noch nicht, wer in den Wohnmodulen vorübergehend ein Zuhause finden wird: «Optimal wären sicherlich zwei Familien», sagt Brunold. Ab Mitte August ist die Unterkunft bezugsfertig.