Zufikon Vom KV-Lernenden zum Computer-Scientist: Aargauer Student erhält ein Stipendium von 20’000 Franken Das Interesse an Informatik kam bei Roman Bögli aus Zufikon erst im jungen Erwachsenenalter auf. Nun kann er ein Werner Siemens Fellowship für seine Top-Leistungen in den Händen halten.

Roman Bögli ist einer der zehn Auserwählten, die ein Werner Siemens Fellowship erhielten. Bild: zvg

«Ich habe nicht bereits im Kindergarten mit dem Computer rumgespielt», erzählt Roman Bögli aus Zufikon und bezieht sich dabei auf seine Vorliebe für Informatik. Diese entwickelte sich nämlich erst später. «Geschafft» hat er es heute dennoch – der Freiämter ist einer der zehn Studentinnen und Studenten, dem ein Stipendium der Werner Siemens-Stiftung zugesprochen wurde. Ganz überrascht kam dies allerdings nicht, Roman Bögli hat sich darauf beworben.

Die Auserwählten erhalten dabei einen finanziellen Zuschuss von monatlich 1650 Franken während eines Jahres, total also 19’800 Franken. Dies ermöglicht ihnen, sich voll und ganz dem Studium zu widmen. Erhalten können dieses Stipendium ausschliesslich MINT-Studierende (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Die Voraussetzungen sind hervorragende akademische Leistungen und die Studentinnen und Studenten sollen dazu bereit sein, sich für die Förderung der MINT-Fächer einzusetzen.

Cybersicherheit geht viel weiter als Surfen im Internet

Die Frage, warum gerade er ein Stipendium erhalten hat, kann Roman Bögli nicht eindeutig beantworten. «Mein atypischer Werdegang könnte ein Punkt gewesen sein», vermutet der 28-Jährige. Sein Interesse für Informatik kam erst auf, als er nach seiner KV-Lehre ohne grosse Vorkenntnisse als Informatiker zu arbeiten begann. «So richtig reingezogen hat es mich, nachdem ich zum ersten Mal programmiert hatte», sagt Bögli.

Später hat ihn das dazu bewogen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und damit noch nicht genug – momentan absolviert der Freiämter den «Master of Science in Engineering» mit dem Schwerpunkt Cybersicherheit an der Ostschweizer Fachhochschule. Auf Böglis Stundenplan stehen Fächer wie Mathematik oder Logik, ein zentrales Thema des Studiums ist das Bauen von Softwares.

Beim gewählten Schwerpunkt Cybersicherheit beschäftigt sich Roman Bögli vor allem damit, wie man sich privat und sicher im Netz bewegt. Mit dem «Netz» meint der Studierende aber nicht nur das Internet: «Es geht viel weiter als nur Browsen. Schon wenn man die PIN im Handy eingibt oder einen Batch zur Türöffnung verwendet, passiert vieles im Hintergrund», erklärt er.

Vieles bei Bögli dreht sich um die Informatik

Auch neben den Studium engagiert sich Bögli für Cybersicherheit, zum Beispiel beim Unterrichten von Informatikthemen an seiner ehemaligen Berufsschule. «Ich spreche das einfach gerne an. Gerade beim Unterrichten mache ich ab und zu Abstecher zu dem Thema und sensibilisiere die Teenager», erzählt er. Damit will er erreichen, dass die Leute wissen, wie sie ihre Privatsphäre im Netz schützen können. Er will sie dazu auffordern, vorsichtig zu sein, überall, wo Daten angegeben werden müssen.

In seiner Freizeit beschäftigt Bögli die Informatik ebenso. Er erzählt: «Ich bin gerne am PC. Es gibt viel zu machen und auszuprobieren.» Daneben mag er das Schwimmen und ist – gerade im Sommer – viel im Wasser.

Was er nach seinem Masterabschluss machen möchte, lässt Roman Bögli noch offen. Zuerst einmal will er sich auf seine Masterarbeit konzentrieren. Darin beschäftigt er sich mit der Entwicklung von Protokollen für digitale Währungen und möchte so für mehr Transparenz und höheren Schutz von Privatsphäre in diesem Bereich sorgen. Im Herbst startet er in sein letztes Semester, welches er, dank dem Werner Siemens Fellowship, Vollzeit beginnen kann.