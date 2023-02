Zufikon/Brugg Unermüdliche Pionierin der palliativen Pflege: Hospiz-Gründerin Luise Thut wird zum 95. Geburtstag mit einer Ausstellung geehrt Die Freiämterin Luise Thut erlebte in den USA, wie eine an Krebs erkrankte Freundin in einem Hospiz liebevoll bis zu ihrem Tod gepflegt wurde. Die Erkenntnis, dass in der Schweiz solche Institutionen fehlten, änderte ihr Leben und bescherte ihr eine Aufgabe, an der viele zerbrochen wären.

Luise Thut gilt im Aargau als Pionierin bei Palliativpflege und Hospiz. Über sie gibt es eine Ausstellung im Müllerhaus Lenzburg. zvg

Am 28. Februar feiert Luise Thut ihren 95. Geburtstag. Ohne die Energie der Zufikerin, die sie früher im Übermass besass und die ihr heute manchmal fehlt, würde es das Lebenswerk der Aargauerin, ein Hospiz, nicht geben. «LEBENSwerk lebensENDE» heisst deshalb eine Ausstellung, die seit Samstag und noch bis am 4. März im Müllerhaus Lenzburg stattfindet.

Unermüdlich weibelte sie einst für ihre Idee, verfasste stundenlang Briefe, bildete sich weiter, hielt die Hand von Kranken, knüpfte neue Kontakte oder bekochte, wenn es der Sache diente, den gesamten Gemeinderat einer Gemeinde. Ihre blauen Augen strahlen, wenn sie von den Menschen berichtet, denen sie begegnet ist, ein feines Lächeln umspielt ihre Lippen. Sie erzählt bescheiden und meint wiederholt:

«Ich hatte immer wieder sehr viel Glück.»

Luise Thut wurde 1928 in München geboren, erlebte als heranwachsende Frau die Kriegsjahre. Schon als kleines Mädchen stand ihr Berufswunsch fest: Kinderärztin wollte sie werden. Doch damals war eine andere Zeit, bei der höheren Schulbildung wurden nach dem Weltkrieg die jungen Männer bevorzugt. Sie reiste zu Verwandten in die USA, merkte aber bald, dass sie auch dort ihren Traum nicht realisieren konnte, es fehlte ihr an Geld.

Die krebskranke Freundin änderte alles

Also begann sie, als Kinderbetreuerin zu arbeiten, kehrte nach einigen Jahren zurück nach Europa, um einige Zeit darauf erneut in die USA auszuwandern. Es war die Liebe zum Swissair-Piloten Heinz Thut, den sie 1964 in den USA heiratete, die sie schliesslich nach Zufikon führte.

In den USA hatte sie Freundschaft zu einer Frau geschlossen. Irgendwann bekam sie ein folgenschweres Telefonat: «Ich habe Krebs», erfuhr sie von der Freundin. Sie reiste in die USA, um ihr beizustehen. Ihre Freundin verschied 1989. Allerdings: Sie musste nicht in einem unpersönlichen Krankenhauszimmer sterben, sondern verlebte ihre letzte Zeit in einem stationären Hospiz, liebevoll umsorgt.

Luise Thut war tief beeindruckt. Die Hospiz-Idee oder die palliative Pflege waren hierzulande unbekannt. Mit 60 Jahren beschloss sie deshalb, das zu ändern. Weil es in der Schweiz damals noch keine entsprechenden Ausbildungen gab, absolvierte sie diese im Ausland, erwarb den Titel Certified Hospice Trainer. Das berechtigte sie, ein Hospiz zu führen und Mitarbeitende auszubilden. Zu wichtigen Wegbereitern wurden ihr Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross und die britische Hospiz-Pionierin Cicely Saunders.

Innert kürzester Zeit einen grossen Erfolg gefeiert

Die Hürden waren jedoch hoch, in politischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Viele verwechselten Luise Thuts Ideen der palliativen Begleitung Schwerkranker mit der aktiven Sterbehilfe.

Mit sieben Bekannten gründete sie 1994 den Aargauer Hospizverein. Sie leitete die ehrenamtlichen Helfenden, die Erkrankten und ihren Angehörigen beistanden, sie sorgte dafür, dass sie gut vorbereitet mit ihrer Aufgabe starten konnten. Die Begleitung von Schwerkranken des Hospiz-Vereins Aargau wurde in kürzester Zeit zu einem Erfolg.

Nicht alle Schwerkranken können zu Hause gepflegt werden. Luise Thut verfolgte die Idee, dass diese Menschen ihre letzten Stunden in einem Hospiz verbringen dürfen. An einem Ort, wo ausgebildete Palliativ-Fachpersonen arbeiten, die den Umgang mit Schwerkranken gewohnt sind und die auch über genügend Zeit verfügen.

Unermüdlich klopfte sie bei verschiedenen Stellen an, suchte nach Räumlichkeiten für das Hospiz. Sie stellte sicher, dass der Verein professionell aufgestellt wurde, auch in finanzieller Hinsicht. Sie sei nie alleine gewesen, hätte immer Menschen an ihrer Seite gehabt, erzählt sie.

Ein Buch über ihr Lebenswerk erschien

2005 wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt, in den Räumen des ehemaligen Klosters Gnadenthal in Niederwil konnte sie das Hospiz an der Reuss, das erste stationäre Hospiz im Kanton Aargau, mit vier Betten eröffnen. Damit war ein wichtiger Grundstein gelegt worden.

Ärzte und Pflegende realisierten auf einmal, dass es stationäre Hospize dringend braucht. Im Jahr 2010 musste das Hospiz umziehen. Erneut setzte Luise Thut, obwohl nicht mehr Präsidentin, alle Hebel in Bewegung und konnte in Brugg das Hospiz mit über zehn Zimmern eröffnen.

Im Jahr 2008 hatte Luise Thut nochmals einen grossen Schritt gewagt: Sie trat als Präsidentin des Hospiz-Vereins Aargau zurück. 2015 erschien das Buch «Ein Haus fürs Leben – Die Schweizer Hospiz-Pionierin Luise Thut und ihre Wegbegleiter» der beiden Autorinnen Erika Lüscher und Ursula Eichenberger. Clemens Caspar, Chefarzt Onkologie Baden, sagt über Thut: «Sie hat es geschafft, in vielen Menschen die Vision einer besseren Versorgung in der letzten Lebensphase einzupflanzen und die Sehnsucht danach wachzuhalten.»