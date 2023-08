Zufikon Totalschaden: Autofahrerin kracht in Linienbus Aus noch ungeklärten Gründen geriet eine 21-Jährige mit ihrem Seat in Zufikon ins Schleudern. Gebremst wurde sie erst durch einen entgegenkommenden Bus.

In Zufikon hat es gekracht: Trotz Totalschaden wurde die Autofahrerin nur leicht verletzt. Bild: Kapo AG

Einer 21-jährige Autofahrerin wurde eine enge Linkskurve zum Verhängnis. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, war sie am Montag kurz vor Mittag auf der Sädelstrasse in Zufikon unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Seat verlor. Sie geriet ins Schleudern und krachte in einen entgegenkommenden Linienbus.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Fahrzeuge erwischte es heftiger: Am Auto entstand Totalschaden und auch den Bus hinterliess der Unfall ziemlich lädiert. (zen)