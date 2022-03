Zufikon Statt Ford gibt es künftig Hyundai: Das Autocenter Zufikon hat eine neue Besitzerin Was Peter Huber 1981 gegründet hat, ist nun in neue Hände übergegangen. Das Autocenter in Zufikon wurde von der Robert Huber AG übernommen. Derzeit wird die Liegenschaft noch umgebaut, bald präsentieren sich aber die neuen Besitzenden der Bevölkerung.

Bald präsentieren sich die neuen Besitzenden des Autocenters Zufikon der Bevölkerung: Niko Berger, Bernd Hubel, Philipp Zumstein, Manuel Zumstein und Vanessa Fröhlicher. Toni Widmer

Der Name bleibt, hinter dem Autocenter am Allmendweg in Zufikon stehen jedoch andere Leute. Betrieben wird es nicht mehr von Peter Huber, der es im Mai 1981 gegründet und seither geführt hat. Neue Besitzerin ist die bestens bekannte Robert Huber AG mit Hauptsitz in Villmergen.

Der Übergang ist im Sinne einer Nachfolgeregelung per 1. Januar 2022 erfolgt, die Neueröffnung ist auf den 1. April geplant. Mit anderen Autos: Statt Ford, wie während 40 Jahren, werden hier künftig Fahrzeuge der Marke Hyundai verkauft und gewartet. Die Ford-Stammkundschaft muss sich dennoch nicht anders orientieren. Der neue Betriebsleiter Bernd Hubel sagt: «Wir werden sie auch weiterhin kompetent betreuen.»

Neue Markenvertretung schliesst Lücke im Bünz- und Reusstal

«Wir haben im Laufe des Jahres 2021 erfahren, dass das Zufiker Autocenter zum Verkauf steht, sind in Verhandlungen mit dem Besitzer getreten und uns relativ rasch handelseinig geworden», sagte Manuel Zumstein, der Geschäftsleiter der Huber AG. Mit Ausnahme der Familienmitglieder des Gründers ist das Stammpersonal von der neuen Besitzerin übernommen worden. Die vier Angestellten sind zurzeit allerdings in anderen Betrieben der Huber-Gruppe tätig, weil die Zufiker Garage umfassend erneuert wurde.

Philipp Zumstein, Verwaltungsratspräsident der Robert Huber AG, ist überzeugt, dass mit dem Markenwechsel die richtige Entscheidung getroffen wurde: «Zum einen ist unsere Gruppe mit Mercedes, Seat, Seat Cupra und Hyundai bereits recht breit aufgestellt. Eine weitere Marke hätte unserer Ansicht nach wenig Sinn gemacht.»

Zum anderen, erklärte Zumstein, könnte die Huber-Gruppe mit Hyundai nicht nur erhebliche Synergien nutzen, sondern im Bünz- und Reusstal auch eine Lücke schliessen:

«Diese Automarke ist in der erwähnten Region bisher nicht offiziell präsent.»

Betriebsleiter Bernd Hubel sieht im Markenwechsel noch weitere Vorteile: «Hyundai ist nicht nur in den Bereichen Verbrenner und E-Motion sehr gut aufgestellt. Die Marke ist weltweit auch ein Pionier in der Wasserstofftechnologie. Je nachdem, wie sich die Mobilität entwickelt, haben wir da für die Zukunft einen zusätzlichen Trumpf in der Hand.»

Vier Arbeitsplätze für Mechaniker, Platz für Lehrlinge

Im Zuge des Umbaus, der am gestrigen Medientermin noch voll im Gang war, ist nicht nur die Gebäudehülle saniert worden. «Wir haben auch die Gerätschaften in der Werkstatt den aktuellen Erfordernissen angepasst und – unter anderem – vier neue, moderne Hebebühnen montiert», sagte Geschäftsleiter Manuel Zumstein.

In der rundum erneuerten Werkstatt gibt es vier Arbeitsplätze für Automechanikerinnen und -mechaniker – zusätzliche Fachleute werden zurzeit noch gesucht – sowie Platz für Lehrlinge. Die Rekrutierung und Ausbildung von künftigem Fachpersonal sei für die Robert Huber AG gruppenweit ein grosses Anliegen, erklärte Zumstein weiter.

Mobilität verlangt auch weiterhin nach Fachkompetenz

Die Mobilität ist im Wandel, da und dort bekunden Autowerkstätten Schwierigkeiten oder müssen sogar schliessen. Ist es da nicht fast etwas übermütig von der Robert Huber AG, einen weiteren Betrieb zu eröffnen? «Nein», sagt Verwaltungsratspräsident Philipp Zumstein bestimmt.

«Egal ob Verbrenner, E-Mobilität oder allenfalls Wasserstoff: Fahrzeuge müssen auch in Zukunft gewartet werden. Solange der Bewegungsdrang anhält, so lange wird das auch uns bewegen.»

Die Robert-Huber-Gruppe, die aktuell rund 150 Personen beschäftigt, sieht er für die Zukunft optimal gerüstet. «Mit den verschiedenen, bereits erwähnten Markenvertretungen, den Standorten in Villmergen, Muri, Seon, Windisch, Brunegg und Hunzenschwil sowie unserem Carrosserie- und Spritzwerk in Muri sind wir breit aufgestellt und konnten bisher schon viele Synergien nutzen. Der neue Betrieb in Zufikon passt bestens in dieses bewährte Konzept», erklärte Philipp Zumstein.

Der Bevölkerung offiziell vorgestellt wird das Autocenter in Zufikon übrigens an einem Eröffnungsanlass, der im Sommer stattfindet.