Zufikon Kollision mit Auto im Kreisverkehr: 79-jähriger Velofahrer leicht verletzt In einem Kreisverkehr auf der Mutschellenstrasse in Zufikon kam es zu einem Unfall, bei dem ein 79-jähriger Velofahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Der 79-jährige Velolenker wurde beim Unfall leicht verletzt und musste sich in Spitalpflege begeben. Kapo AG

Am Dienstagvormittag kollidierte im Kreisel auf der Mutschellenstrasse in Zufikon ein Velofahrer mit einem weissen Skoda Octavia und stürzte. Der 79-jährige Velofahrer verletzte sich beim Unfall und musste mit einem Ambulanzfahrzeug ins Spital gebracht werden Der 30- jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht sie Personen, welche die Kollision sahen oder andere Aussagen zum Ereignis machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Muri unter Tel. 056 675 76 20 zu melden. (luk)

