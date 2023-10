Zufikon Gemeinde will die Steuern nun doch massiv um 6 Prozent senken – das sind die Gründe Der Zufiker Gemeinderat beantragt mit dem Budget 2024 eine Steuerfusssenkung von 85 auf 79 Prozent. Gemeindeammann Daniel Stark erklärt, wieso dieser Schritt jetzt machbar ist trotz grösserer finanzieller Herausforderungen in den kommenden Jahren.

Im vergangenen Frühling war die Meinung von Zufikons Gemeindeammann Daniel Stark noch eindeutig. An der damaligen Presseinfo zur Jahresrechnung 2022 sagte er, dass er eine Senkung des Steuerfusses von aktuell 85 Prozent angesichts der kommenden Aufgaben ein falsches Zeichen fände. Doch nun kommt es für das nächste Jahr doch anders.

Im Budget 2024 beantragt der Gemeinderat Zufikon einen Steuerfuss von nur noch 79 Prozent. Eine massive Senkung um nicht weniger als 6 Prozent. Trotz dieser Reduzierung rechnet die Exekutive im Voranschlag 2024, der an der Gemeindeversammlung am 16. November behandelt wird, mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis von minus 198’000 Franken.

Die Finanzlage der Gemeinde Zufikon ist sehr gut. Bild: Marc Ribolla

Doch woher kommt nun der Meinungsumschwung? Wieso liegt nun eine grössere Steuerfusssenkung offenbar drin? Gemeindeammann Daniel Stark erklärt gegenüber der AZ den Wandel.

Das Nettovermögen Ende 2022 war fast 10 Millionen

«In erster Linie ist es vor allem die gute Finanzsituation der Gemeinde mit vielen flüssigen Mitteln. Das Vermögen nimmt laufend zu», so Stark. Auch dieses Jahr sehe es so aus, dass sich die Steuereinnahmen positiver entwickeln würden als ursprünglich erwartet.

Wie gut es um die Zufiker Gemeindekasse bestellt ist, zeigen die Zahlen des Jahres 2022. Ende des letzten Jahres belief sich beispielsweise das Nettovermögen der Einwohnergemeinde auf 9,85 Millionen Franken.

«Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, immer mehr Geld zu horten. Wir prüfen den Steuerfuss jedes Jahr, und nun hat der Gemeinderat zusammen mit der Finanzkommission diesen Schritt beschlossen», führt Stark weiter aus. Auch an der letzten Gemeindeversammlung im Juni 2023 war eine mögliche Steuersenkung vom Souverän ein Thema.

«Wenn wir runtergehen, dann richtig»

Die Steuerfusssenkung ist gemäss Stark auch vertretbar trotz der kommenden grösseren Investitionen wie zum Beispiel bei der Schulraumplanung. Diese Ausgaben haben der Leiter Finanzen, Hanspeter Füglistaler, und der Gemeinderat auch im Finanzplan für die kommenden Jahre bereits einberechnet.

«Für uns war klar: Wenn wir mit dem Steuerfuss runtergehen, dann richtig und nicht nur um 1 bis 2 Prozent», so Stark. Und wer wird von der Senkung profitieren? «Alle werden davon profitieren, jedoch in unterschiedlicher Höhe», sagt der Gemeindeammann.

Strategischer Landkauf für 1,8 Millionen geplant

An der Gmeind vom 16. November wird der Souverän nebst dem Budget 2024 unter anderem auch über sechs Kreditanträge mit einer Gesamtsumme von 4,887 Millionen Franken befinden. Der grösste Brocken ist der Kauf der Parzelle 608 mit einer Fläche von 2877 Quadratmetern, die heute in Privatbesitz ist. Es handelt sich um jenes Landstück an der Aettigüpfstrasse, auf dem heute die neue Asylunterkunft steht.

Die Parzelle ist Teil des Schulgeländes und in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Der Kaufpreis für die Gemeinde beträgt 1,8 Millionen Franken. «Der Kauf dieser Parzelle war immer wieder mal ein Thema. Nun ist die Zeit aber gekommen. Das Land soll eine strategische Reserve für die Gemeinde sein», erklärt Ammann Stark.

Kredite sprechen soll die Gmeind zudem für den Ersatz der Strassenbeleuchtung mit intelligenter LED-Beleuchtung (817’000), die Erschliessung des Forsthauses Nüesch und des Schützenhauses inklusive Löschschutz (270’000), die Fahrbahn- und Werkleitungssanierung Schlossbergstrasse (1,2 Mio.), die Fortsetzung des Förderprogramms für neu installierte Solaranlagen (300’000) und für den Projektierungskredit für die Schulraumplanung (500’000).