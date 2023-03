Zufikon Gemeinde freut sich über «hervorragendes» Jahresergebnis – Rechnung fällt um 2 Millionen besser aus Die Gemeinde Zufikon schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Gewinn von knapp 1,1 Millionen Franken ab – statt eines budgetierten Defizits von rund 860’000 Franken. Gemeindeammann Daniel Stark und Hanspeter Füglistaler (Leiter Finanzen) erläutern die Hintergründe.

Der Vollzugsakt: Daniel Stark (Gemeindeammann) und Hanspeter Füglistaler (Leiter Finanzen) unterschreiben die Jahresrechnung 2022. Bild: Marc Ribolla

Wie praktisch alle Gemeinden kann auch Zufikon auf einen extrem positiven Jahresabschluss 2022 zurückblicken. Hanspeter Füglistaler, Leiter Finanzen, erklärt bei der Präsentation: «Es ist ein hervorragender Abschluss. Wir haben Freude an den guten Zahlen.»

In der Tat: Die Zufiker Erfolgsrechnung 2022 geht mit einem Gewinn von 1,091 Millionen Franken in die Geschichtsbücher ein. Sie schneidet damit um 1,925 Millionen Franken besser ab, als budgetiert war. Der Umsatz der Gemeinde beläuft sich auf 21,1 Millionen Franken, was einem grösseren KMU entspricht.

Zum guten Ergebnis haben auch die Steuereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern beigetragen. Dort kann Zufikon beispielsweise ein Plus von rund 974'000 Franken verbuchen. «Wir hatten gemäss den Angaben des Kantons wegen Corona für 2022 noch vorsichtig budgetiert. Nun kam es aber besser heraus als prognostiziert», sagt Füglistaler.

Praktisch keine Steuerausstände zu verzeichnen

Bei den Steuerausständen nimmt Zufikon kantonsweit eine Topplatzierung ein. Diese belaufen sich auf lediglich 4,72 Prozent. «Das ist im Vergleich zum Kantonsmittel von knapp 13 Prozent ein hervorragender Wert», hält Füglistaler fest.

Grund dafür sei auch, dass die Gemeinde sehr streng sei bei der Bewilligung von Ratenzahlungen wäre. «Wir suchen aber mit den Leuten nach Lösungen und kommunizieren direkt, auch in Gesprächen und nicht nur schriftlich», erklärt Gemeindeammann Daniel Stark. Das sei bei 2700 Steuerpflichtigen zwar teilweise zeitaufwendig, lohne sich aber. Der Steuerertrag pro Kopf beträgt 3153 Franken.

Die Nettoinvestitionen fielen vergangenes Jahr mit 671’000 Franken leicht tiefer aus als vorgesehen war (828'000 Franken). Vor allem im Bereich von Strassensanierungen. Heuer sind für Investitionen 1,13 Millionen budgetiert, beispielsweise für Werkleitungen an der Zufikerstrasse.

«Senkung des Steuerfusses wäre ein falsches Zeichen»

«Die Investitionen werden dann ab 2024 anziehen. Die Schule hat zum Beispiel erstmals über 500 Kinder, was für die Schulraumplanung wichtig ist», blickt Ammann Stark voraus. Eine Senkung des Steuerfusses von aktuell 85 Prozent fände er angesichts der kommenden Aufgaben ein falsches Zeichen.

Die Bilanzsumme der Einwohnergemeinde Zufikon beträgt 74,2 Millionen Franken und das Nettovermögen belief sich Ende des vergangenen Jahres auf 9,85 Millionen Franken. Jenes der Ortsbürgergemeinde stand mit 27,1 Millionen zu Buche.