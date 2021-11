Zufikon Frontalkollision fordert drei Verletzte – Ambulanz bringt sie zur Kontrolle ins Spital In Zufikon ist eine Seniorin auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei ist sie mit einem anderen Auto kollidiert. Der Unfall forderte drei Verletzte.

Am Subaru der 74-jährigen Frau entstand Totalschaden. mzm

Der Unfall hat sich am Freitag um 9.30 Uhr auf der Mutschellenstrasse in Zufikon ereignet, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. In einem Subaru sei eine 74-Jährige von Berikon kommend abwärts in Richtung Bremgarten gefahren.

In der sogenannten «Belvédère-Kurve» verlor sie die Herrschaft über ihren Wagen und geriet schleudernd auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Die Unfallverursacherin sowie der 69-jährige Fahrer des Skodas und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die Unfallverursacherin an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. Die Unfallfahrzeuge blockierten eine Fahrbahnhälfte, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst. Die Unfallstelle konnte gemäss Polizeiangaben bis 12.30 Uhr geräumt werden. (az)

