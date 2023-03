Zufikon/Baden Ehre und Auszeichnung für seine Arbeit hinter der Foto-Kamera: Stefano Righetti stellt seine Werke in der Galerie 94 aus Stefano Righetti fotografiert seit seiner Jugend. Nun kann er seine Bilder in der Galerie 94 in Baden ausstellen, die sich auf zeitgenössische Fotografien spezialisiert hat. Für den 57-jährigen Zufiker ist diese Ausstellung eine Ehre und zugleich eine Chance.

Die Lofoten: eines der Reiseziele von Stefano Righetti. Bild: Stefano Righetti

Diese Gelegenheit lässt sich der 57-jährige Stefano Righetti aus Zufikon nicht entgehen: Er stellt ab dem 30. März seine Fotografien in der Galerie 94 in Baden aus. Die Fotogalerie hat sich auf zeitgenössische Fotografien spezialisiert und lud den Zufiker ein, seine Fotografien bis zum 6. Mai in den Räumen im Merker-Areal zu zeigen.

Stefano Righetti ist Hobbyfotograf und Leiter Tiefbau der Stadt Bremgarten. Bild: zvg

Für Righetti, der Leiter Tiefbau bei der Stadt Bremgarten ist, bedeutet diese Ausstellung unter dem Thema «Ausblicke & Einblicke» eine Ehre und zugleich Auszeichnung seiner langjährigen Arbeit. Er kommentiert lachend: «Und es bedeutet auch einiges an Arbeit.» Im Laufe der Jahrzehnte sammelten sich Tausende von Fotografien an, die es zu sichten galt und eine Auswahl zu treffen.

Fotografie ist schon fast mehr als ein Hobby

Stefano Righetti gehört zu den Fotografen, die das Handwerk noch von der Pike auf lernten. Er erzählt: «Ich habe als Jugendlicher das Fotografieren für mich entdeckt.» Während seiner Ausbildung besuchte er Fotografiekurse an der Berufsschule in Brugg. Dort lernte er, mit Spiegelreflexkameras zu fotografieren, und entwickelte die Bilder im Labor. Diese Zeiten sind längst vorbei. Righetti fotografiert heute mit einer Digitalkamera.

Der Milchspülersee in den Glarner Alpen. Bild: Stefano Righetti

Dem Unverfälschten hält er nach wie vor die Treue. Er fotografiert Single-Shots, das bedeutet, dass er an den Bildern nichts verändert oder sie aus mehreren Fotografien zusammensetzt. Seit seine beiden Kinder erwachsen seien, habe er wieder mehr Zeit, sich seinem zeitintensiven Hobby zu widmen, berichtet er.

Seine Fotografien, die ausschliesslich in Schwarz-Weiss gehalten sind, erzählen von seinen Touren durch die Natur. Er erzählt: «Ich bin zu Fuss, mit dem Velo und den Ski in der Natur unterwegs.» Dabei entgeht ihm praktisch kein Sujet und dafür nimmt er auch in Kauf, dass er seine nicht eben leichte Fotoausrüstung mitschleppen muss.

Licht und Schattenspiel auf einer Mauer in Lissabon. Bild: Stefano Righetti

Er hält Landschaft, das Wetter und das Licht fest. Und das macht für ihn denn auch die Faszination aus. Er beschreibt: «Jeder Moment ist anders und einmalig.» Die Natur sorge für die Inszenierung, er übernehme das Komponieren.

Dieses eindrückliche Bild gelang dem Zufiker in Norwegen. Bild: Stefano Righetti

Seine Bilder konnte er bereits in verschiedenen Galerien und Werkschauen zeigen und sie wurden an Wettbewerben ausgezeichnet. Zuletzt stellte er anlässlich der Photo Schweiz 2023, der bedeutenden Werkschau der Schweizer Fotografen, aus. Nun folgt das nächste Highlight für den Reusstaler mit einer eigenen Ausstellung in Baden.