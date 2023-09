Zufikon «Das geht gar nicht!»: Zufiker Schulleiter reagiert gehässig auf Bibel-Verteilaktion vor seinem Schulhaus Am Donnerstag um die Mittagszeit verteilte ein Mann vor dem Zufiker Schulhaus Bibeln. Er gehört der amerikanischen Bibelgruppe Gideons International an. Eine Lehrerin gebot dem Treiben Einhalt und verwies ihn vom Schulgelände. Schulleiter Giovanni Soricelli ist empört.

Einen Tag später noch ist Schulleiter Giovanni Soricelli empört, dass vor der Zufiker Schulanlage die Bibel verteilt wurde: «Wir halten unsere Kinder immer wieder dazu an, dass sie nicht mit fremden Menschen sprechen oder gar etwas von ihnen annehmen sollen. Und dann passiert so etwas.» Damit meinte er die Aktion der Gruppe Lenzburg der Vereinigung Gideons International vom Donnerstagmittag.

Ein Vertreter der Glaubensgemeinschaft, die ihre Wurzeln in den USA hat, verteilte den Primarschülerinnen und Primarschülern nach Schulschluss Bibeln. Eine Lehrerin beobachtete die Aktion und sprach den Mann darauf an. Dieser zückte einen Infobrief, der an Schulleiter Giovanni Soricelli adressiert war und als Kopie an die Regionalpolizei Bremgarten gegangen war. «Diesen Brief habe ich nie erhalten», entrüstet sich der Schulleiter.

Die Glaubensgemeinschaft Gideons International verteilte vor der Schule Zufikon Bibeln. Symbolbild: Raphael Rohner

Die Lehrerin fackelte nicht lange und verwies den Mann vom Schulgelände. Zuvor aber fotografierte sie den Infobrief noch, der an Soricelli adressiert war. Darin weist Gideons International darauf hin, dass sie am Donnerstag, 28. September, den Schülerinnen und Schülern Taschenbibeln als Geschenk anbieten werden.

Weiter steht darin: «Als Schulbetrieb müssen Sie sich bezüglich Religion neutral verhalten. Das soll auch so sein. Dieses Schreiben dient lediglich als Information, um sie über die geplante Aktion ins Bild zu setzen.»

Taschenbibeln verteilen: Das Ziel des Gideonbundes

Zudem verweist der Brief auf Artikel 15 der Bundesverfassung, welcher die Glaubensfreiheit garantiert, und Artikel 16, der dazu berechtigt, Bibeln auf öffentlichem Grund zu verteilen. Ausserdem erwähnt das Schreiben ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1970, das bestätigt, dass für diese Verteilaktion keine behördliche Bewilligung notwendig ist.

Hinter der Aktion steckt eine amerikanische Bibelgruppe, die sich Gideons nennt. Sie haben zum Ziel, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Laut ihrem Internetauftritt haben die Gideons weltweit 260’000 Mitglieder und als einzige Mission, Bibeln zu verteilen. Der Druck der Bibeln wird durch Spendengelder finanziert.

Giovanni Soricelli handelte rasch und informierte die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit einem Brief über die Aktion auf dem Schulhausplatz. Eine Mutter habe sich anschliessend bei ihm gemeldet. Auch ihr zeigte der Anhänger-Gideons den Infobrief, den er angeblich an Soricelli geschickt hatte. Der Schulleiter ärgert sich, dass er nichts mitbekommen hat von der Aktion: «Das ist nicht korrekt, dass man Kindern einfach eine Bibel in die Hand drückt. Ich hätte das diesem Mann gerne selber gesagt.»

Die Bremgarter Regionalpolizei war informiert

Wie eine Rückfragte bei der Bremgarter Regionalpolizei (Repol) zeigt, war diese informiert über die Bibelaktion am Donnerstagvormittag. Repol-Leiter Manfred Tschannen sagt: «Wir haben die Info vorab erhalten. Es ist zulässig, auf der Strasse Flyer oder eben auch Bibeln zu verteilen.»

Die Repol mache die Veranstalter jeweils darauf aufmerksam, dass die Kinder und Jugendlichen nicht aktiv angeworben werden dürfen und die Aktion ausschliesslich im öffentlichen Raum und nicht auf dem Schulhausareal stattfinden dürfe.

Tschannen erzählt, dass die Gideons bereits eine Woche zuvor auf dem Bremgarter Schulhausareal Isenlauf Bibeln verteilt hatten. Davon weiss die Schulleitung im Isenlauf hingegen nichts. Und die Gideons? Die hüllen sich in Schweigen. Die im Brief angegebene Handynummer ist ausser Betrieb und auf das Mail der AZ antwortete der Sekretär der Gruppe Lenzburg nicht.