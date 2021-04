Zufikon 18-Jähriger landet auf den Bahngleisen – seinen Führerausweis ist er los Am Dienstagabend hat ein Junglenker in Zufikon einen Unfall gebaut. Mutmasslich ist er unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss gefahren. Verletzt wurde niemand.

Ein 18-jähriger BMW-Lenker kommt von der Strasse ab und landet auf Bahngleisen. Verletzt wurde niemand. Kapo Aargau

(az) Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, in Zufikon. Aus noch unbekannten Gründen verlor ein 18-jähriger Lenker eines BMW 435i die Herrschaft über sein Auto. Er fuhr zuvor auf der Mutschellenstrasse bergwärts. Er kam ins Schleudern und geriet auf die Gleise. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Staatsanwaltschaft Bremgarten-Muri eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss eine Blut- und Urinprobe an.

Den Führerausweis auf Probe, welcher der Lenker seit rund drei Monaten besass, musste er auf der Stelle abgeben.