Zu wenige Ressourcen in der Abteilung Bau und Planung: Murianer müssen mit Verzögerungen rechnen

Die Abteilung Bau und Planung Muri ist eine wichtige Drehscheibe für die Entwicklung der Gemeinde, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Durch zahlreiche Projekte und Zuständigkeiten herrsche in der Abteilung jedoch eine ständige Überbelastung. Deshalb wurde im November 2019 eine zusätzliche Stelle in der Projektleitung bewilligt.

«Diese Stelle konnte zwar besetzt werden, jedoch wurde das Arbeitsverhältnis während der Probezeit wieder aufgelöst», schreibt die Gemeinde. Zusätzlich habe auch die Bausekretärin die Abteilung im vergangenen Sommer verlassen. Zwar konnten beide Stellen per 1. Januar wieder besetzt werden. Doch bis es so weit ist, muss die Abteilung mit diesem Ressourcenengpass arbeiten. Aktuell werde die Situation laufend analysiert und nötige Massnahmen ergriffen. Denn: «Die Richtung, in die gearbeitet wird, stimmt. Aber wir kommen nicht so schnell voran wie gewünscht», sagt Gemeindepräsident Hampi Budmiger.

Aus diesem Grund würden momentan auch einige Aufgaben ausgelagert werden. «Ich hoffe stark, dass sich die Situation ab Januar bessert», so Budmiger. Jedoch müsse dann zuerst abgearbeitet werden, was sich jetzt aufschiebe. Bis die Abteilung neben ihrem Tagesgeschäft auch anstehende Projekte und zusätzliche Geschäfte wieder ohne Verzögerungen behandeln kann, wird es also noch ein paar Monate dauern. (az)