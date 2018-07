«Ich glaube», fügt er hinzu, «es traut sich niemand, gegen Budmiger vorzugehen.» Gemeint ist damit Muris Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger, von Beruf Gastronom und Eigentümer der Wave-Bar.

Meldung bei der Regionalpolizei

Auch eine Meldung bei der Regionalpolizei Muri brachte Hard nicht die erhoffte Beruhigung in seinem Wohnquartier. «In den 18 Jahren, seit das ‹Wave› aufgemacht hat, wurde es immer schlimmer. Meine Eltern sind schliesslich weggezogen. Ausser mir wohnen noch drei Mieter in diesem Haus. Einer hat aber schon gekündigt wegen des Lärms.»

Weil er das Vertrauen in die Gemeindebehörde verloren hat, schrieb Hard einen Brief ans Baudepartement. Darin schildert er die Zustände an der Kantonsstrasse 124, der Luzernerstrasse, und weist darauf hin, dass bei Grossanlässen «ein gefährliches Sicherheitsproblem heranwächst, welches verhindert werden sollte».

Weil die AZ im Beitrag zum Public Viewing im «Wave» (Ausgabe vom 4. Juli) «die Kehrseiten von solchen Veranstaltungen» nicht hinterfragt habe, schickte Hard eine Kopie seines Briefes auch der Redaktion.

Mit der Kritik von Christian Hard konfrontiert, sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger (parteilos): «Die unterschwelligen Vorwürfe, ich würde durch mein Amt bevorzugt behandelt, weise ich in aller Form zurück.»