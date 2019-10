Zu früh publiziert: Wie Islisberg gewählt hat, war in aller Munde

Kerstin Kessler ist die Gemeindeschreiberin von Islisberg. Sie hat am Sonntag mitbekommen, dass die Wahlergebnisse aus Islisberg plötzlich in aller Munde waren – schlicht und einfach, weil die Gemeinde als eine der ersten informierte. Dabei publiziert die Gemeinde nationale Wahl- und Abstimmungsergebnisse bewusst nur auf der Website und am Anschlagsbrett der Gemeinde; verzichtet auf den Versand per Mail.

Eggenwil ignoriert die Bitte des Bundes

Eine Argumentation, für die man in Eggenwil wenig Verständnis hat. Zu unwahrscheinlich sei dieses Szenario, und so publizierte Eggenwil seine Ergebnisse wie immer, sobald alle Stimmen ausgezählt waren und die Mitglieder des Wahlbüros nach Hause konnten. Was am letzten Sonntag um 11.35 Uhr der Fall war. Nach Ansicht des Bundes 25 Minuten zu früh. «Ich bin mir dessen bewusst», sagt Walter Bürgi, Gemeindeschreiber von Eggenwil. Ändern will er nichts. «Ich kann mit der Kritik des Bundes gut leben.» Es sei nicht das Ziel, die Schnellsten zu sein, betont er weiter. Doch da in Eggenwil die Urnen bereits um 9.30 Uhr schliessen würden, sei man früher dran als andere. Die Folge: SRF berichtete am Sonntag auch, welche Parteien die Eggenwiler gewählt haben.

