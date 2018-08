Nach der Premiere vom 10. August gastiert der Circus Monti noch zwei Tage in Wohlen, dann macht sich der Tross von 65 Mitarbeitern auf den Weg zu acht weiteren Spielorten in der Deutschschweiz. Saisonende ist am 25. November in Zürich. Den ganzen Tournéeplan finden Sie hier. Auch Billette kann man auf diesem Weg bestellen. Oder man wählt 056 622 11 22. Selbstverständlich steht an jedem Ort auch die Zirkuskasse bereit.

Neben dem eigentlichen Programm ist sicher auch das erste Bogenmasten-Chapiteau der Schweiz einen Besuch der «Villa Monti» wert. Kein einziger Mast behindert da mehr den Blick auf das Spektakel. Die gesamte Konstruktion hängt an zwei gewaltigen Bogenmasten, die fest verankert ausserhalb des Zeltes stehen. Der Aufbau dauert rund neun, der Abbau etwa vier Stunden. Der Wagenpark, der sich in den kommenden vier Monaten durch die Schweiz bewegen wird, gleicht in etwa dem einer grossen Broadway-Show. (ian)

Die Vorstellungen in Wohlen: Fr., 10. August, 20 Uhr; Sa., 11. August, 15 Uhr und 20 Uhr; So., 12. August, 15 Uhr.