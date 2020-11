Zertifizierung bereits im ersten Anlauf: Niederwil ist dank Vorzeigeprojekten nun eine Energiestadt

Das kleine Dorf Niederwil mit seinen rund 2880 Einwohnern will als Vorbild vorangehen. Da freut es sich umso mehr, neu das Label «Energiestadt» an seine Dorfeingänge hängen zu dürfen. Gemeinderat Norbert Ender ist stolz: «Nachhaltigkeit ist wichtig – die Gemeinde Niederwil kann und will dazu neben ihren Unternehmen und Bürgern einen Beitrag leisten.» Das Label Energiestadt sei für den Gemeinderat ein gutes Mittel, um zu sehen, wo er stehe und was er künftig unternehmen wolle.