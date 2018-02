«Zeit für etwas Neues»

Bei Wirtepaar Schurtenberger findet die Festlaune 2018 fast kein Ende. Im März ist Ustrinkete im «Hirschen», im April dann die Eröffnung im «Berghüsli». Im Mai steigen gleich drei Feste innerhalb von fünf Tagen: der Geburtstag von Susanna am 15., der von Hanspeter am 19. und der zehnte Hochzeitstag der beiden am 17. «Wir sind in jeder Hinsicht gleichberechtigte Partner», sagt Susanna. Dieses Rezept hat die zwei im «Hirschen» erfolgreich gemacht und wird sich sicher auch bei der Planung all ihrer Feste dieses Jahr bewähren.