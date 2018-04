Die seit Jahren andauernden Sticheleien unter Nachbarn arteten in einen offenen Streit aus, der auf beiden Seiten mit harten Bandagen geführt wird und der die Justiz auf Trab hält.

Es sind in den vielen Auseinandersetzungen gleich mehrere Verfahren hängig. Am Bezirksgericht Bremgarten hagelte es vor der Einzelrichterin Isabelle Wipf von beiden Seiten Vorwürfe und Anschuldigungen an die Adresse der Gegenpartei.

Den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten akzeptierte der 55-jährige Beschuldigte nicht: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beschimpfung wurden ihm vorgeworfen. «Was ich getan habe, zu dem stehe ich. Aber ich akzeptiere keine Strafe für Sachen, die mir von der Nachbarschaft in die Schuhe geschoben werden und die ganz eindeutig auf einem Lügengebilde beruhen», sagte der Angeklagte sichtlich genervt.

Zaun umgestossen

Aus den anfänglich guten nachbarschaftlichen Beziehungen ergab sich bald einmal eine Fehde – ein Ende ist nicht abzusehen. Die Beteiligten bekämpfen sich aufs Gröbste. So erteilte die Privatklägerschaft dem Beschuldigten Ende Dezember 2016 ein Hausverbot für ihr Grundstück.

Dennoch muss der Nachbar eines Nachts im März 2017 unbefugterweise das verbotene Areal betreten haben. Er stiess den Maschendrahtzaun, den der Kläger anscheinend während seiner Ferienabwesenheit aufgestellt hatte, auf einer Länge von gut 25 Metern um. Bei der Nacht-und-Nebel-Aktion wurden zwei Pfosten beschädigt.

Flugblätter mit Schimpfwort

Anschliessend brachte der Beschuldigte an verschiedenen Orten im Quartier etwa zehn Flugblätter an, auf denen er mit einem Schimpfwort unverhohlen Bezug auf seine Nachbarschaft und deren im Garten installierten Videokameras nahm. Einen der Zettel befestigte der Urheber am Auto seines Nachbarn.

«Weil wieder so viel vorgefallen war und sogar Überwachungskameras installiert wurden, die auch auf öffentlichen Grund gerichtet waren, hatte ich einfach die Nase gestrichen voll. Um den Zaun zu Fall zu bringen, betrat ich das Nachbargrundstück nicht. Ich habe dazu von meinem Land aus eine Dachlatte verwendet. Die Pfosten waren ja nicht einmal richtig gesetzt und fielen ohne Widerstand um. Dass ich zwei davon beschädigt haben soll, trifft schlichtweg nicht zu; das muss jemand nachträglich gemacht haben», führte der Beschuldigte aus.

Gerichtspräsidentin Isabelle Wipf fragte ihn, weshalb er sich zu diesen Taten hinreissen liess. «Der Zaun ist angeblich gesetzt worden, um fremde Hunde und Katzen fernzuhalten. Dabei war das nur wieder etwas, um mich zu ärgern. Mit den Zetteln beabsichtigte ich lediglich, dass sie von der betreffenden Nachbarschaft gesehen und deren Inhalt zur Kenntnis genommen werden sollte. Ich habe sie übrigens an jenem Morgen früh wieder eingesammelt», lautete die Auskunft des Beschuldigten.

Die Gerichtspräsidentin verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 6500 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren, und zu einer Busse von 1000 Franken.