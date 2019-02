Noch ein letztes Mal wird auf dem Bauernhof der Familie Hagenbuch in Oberlunkhofen getanzt, noch ein letztes Mal in der Waldschneise der Familie Isler in Wohlen gejamt. Dann werden die beliebten Musikfestivals Openeye und Zamba Loca zum letzten Mal ihre Zelte abbrechen und damit eine Ära im Freiamt beenden. Für beide Organisationskomitees war das Ende ihres Festivals es keine einfache Entscheidung. Aber für beide ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn sie feiern in diesem Jahr ein Jubiläum: Das Openeye sein 25. und das Zamba Loca sein 10. Geburtstag. Grund für das Ende ist bei beiden die fehlende Nachfolge. «Wir haben kein Nachwuchs gefunden und haben deshalb immer mal wieder darüber diskutiert, das Openeye zu beenden. Definitiv beschlossen haben wir das aber erst in diesem Jahr», erklärt OK-Mitglied Michael Marti.

Die Organisatoren des Zamba Loca haben in den vergangenen drei Jahren keine Nachfolger gefunden, die das Festival in ihrem Sinne weiterführen wollten. So haben auch sie sich dazu entschieden, dass das beliebte Sommerfest in diesem Jahr zum letzten Mal ausgeführt werden soll. «Man soll es beenden, wenn es am Schönsten ist.» Viel Zeit um zu trauern bleibt bei der gegenwärtigen Planung allerdings nicht, aber: «Es ist gut möglich, dass wir nach dem Abbau etwas wehmütig werden», gesteht Renckly. Kleiner, neuer und selbstständig Dass das Freiamt ab dem nächsten Jahr kein einziges Festival mehr haben soll, ist für einige gar keine Option. Es werden in Wohlen wie auch in Oberlunkhofen bereits an Ideen für neue Festivals getüftelt. «Wir wollen gerne etwas neues auf die Beine stellen», erzählt Martina Arnet.

Erinnerungen: Hochzeitsparty am Zamba Loca Lukas Renckly ist seit der Gründung des Festivals Zamba Loca Mitglied im Organisationskomitee. In dieser Zeit habe er Geschichten erlebt, die er sicher nie vergessen werde. So erinnert er sich an ein Paar, das sich am Zamba Loca kennen gelernt und dann sogar geheiratet hat: «Nach der Vermählung haben sie am Zamba Loca gefeiert. Sie im Brautkleid, er im Anzug. Natürlich haben wir sie auf die Bühne geholt.» Auch das Openeye war für ein Paar der Start ihrer Liebe. «Ich habe einmal in Zürich Flyer für das Festival verteilt. Da hat mir eine Frau erzählt, dass sie ihren Mann bei uns kennen gelernt hat. Drei Jahre später haben sie geheiratet», erzählte OK-Mitglied Michael Marti in einem früheren Interview. Zudem gab es einen Heiratsantrag im Apfelkeller.

Gemeinsam mit sechs anderen jungen Mitglieder vom Zamba Loca hat sie ein Organisationskomitee mit 15 Personen gegründet. «Wir stehen noch in den Startlöchern, aber es ist fest geplant, dass wir für den Sommer 2020 ein neues Festival auf die Beine stellen», erzählt Arnet motiviert. Klar ist, dass ihr Projekt kleiner und vor allem selbstständig sein soll: «Wir wollen nicht einfach als kleines Zamba Loca bezeichnet werden.» Trotzdem werden einige Elemente bleiben, zum Beispiel die Live-Bands. Bei der Organisation darf das junge Team auf die Unterstützung ihrer erfahrenen Kolleginnen und Kollegen des Zamba Loca zählen. «Bei Fragen werden wir sie natürlich mit Rat und Tat unterstützen», bestätigt Renckly.