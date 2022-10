WorldSkills Weltmeisterin aus dem Aargau: Juliana Thöny aus Oberlunkhofen ist die beste Konditorin-Confiseurin Am Sonntagabend hat Juliana Thöny aus Oberlunkhofen die zweite Schweizer Goldmedaille an den WorldSkills geholt. In Luzern hat sie sich gegen ihre Konkurrenz souverän durchgesetzt.

3 Bilder 3 Bilder Die zweite Schweizer Goldmedaille der WorldSkills Competition 2022. Juliana Thöny setzte sich in der Disziplin «Pâtisserie and Confectionery» durch. Tatjana Schnalzger / zvg

Juliana Thöny aus Oberlunkhofen hat am Sonntagabend die zweite Schweizer Goldmedaille an den WorldSkills geholt. Sie setzte sich in der Disziplin «Pâtisserie and Confectionery» souverän gegen ihre Konkurrenz durch. «Die Expertinnen und Experten waren sich alle einig, dass Juliana eine Klasse für sich war», sagt die Expertin Vanessa Schnyder in einer Mitteilung. Sie war 2013 selbst Teilnehmerin an den Berufsweltmeisterschaften.

Für Thöny allerdings kam der Sieg überraschend. Besonders die Vorbereitung sei streng gewesen, sagt Thöny im Sieger-Interview. «Die ganze Freizeit ist draufgegangen. Es hat sich aber gelohnt», erklärt sie weiter. Bei der Vorbereitung seien vor allem ihre Familie und Arbeitsumfeld wichtig gewesen. «Sie sind alle immer hinter mir gestanden. Das ist sehr schön», sagt Thöny. Ihr Erfolgsrezept: Übung und ein gutes Selbstvertrauen.

Thöny wurde 2020 bereits Schweizermeisterin als Konditorin-Confiseurin. Sie absolvierte 2019 ein Praktikum im «Mosimann’s Club» in London und war im letzten Jahr für eine zehnwöchige Pâtisserie-Ausbildung in der «Pastry Academy by Amaury Guichon» in Las Vegas in den USA.

Juliana Thöny im Video-Interview:

zvg

Bereits vor einer Woche holte ein Aargauer eine Medaille an den Berufsweltmeisterschaften: Adrian Matthys aus Möhlin hatte zusammen mit Dario Flükiger (Lützelflüh BE) die Bronzemedaille in der Disziplin «Mechatronics» gewonnen. Die beiden waren die einzigen Europäer, die in dieser Kategorie mit den dominierenden Asiaten mithalten konnten.

7 Medaillen nach 12 Wettbewerben

Nach zwölf Wettbewerben mit Schweizer Beteiligung hat das Schweizer Berufs-Nationalteam nun bereits sieben Medaillen, davon zwei Goldmedaillen, gewonnen. Die diesjährigen Berufsweltmeisterschaften finden dezentral bis Ende November in 15 verschiedenen Ländern statt, darunter auch in der Schweiz. Das Schweizer Team ist bei 34 Wettkämpfen mit am Start. Ursprünglich hätten die WorldSkills 2022 in Shanghai stattfinden sollen, wurden aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. (fan)