«Habe so etwas noch nie gesehen»: Bauer entdeckt gerissenes Reh in Wohlenschwil

Zurzeit treibt wohl ein Wolf im Kanton Aargau sein Unwesen. Zuletzt war er in Unterkulm oder eventuell in Burg bei Menziken aktiv. Nun wurde ein gerissenes Reh in Wohlenschwil entdeckt. Ob dort auch ein Wolf zugeschlagen hat, ist allerdings unklar.