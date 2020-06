Wohler Sommerbar startet verspätet

Mittlerweile ist klar: Auch 2020 gibt es trotz Einschränkungen eine Sommerbar in Wohlen. Los gehts mit zwei Wochen Verspätung am 18. Juni. Der Optimismus, dass es klappen würde, war beim OK immer da. Auch wenn die früher erteilte Bewilligung kurzzeitig wieder entzogen worden war. OK-Mitglied Natalie Gregor sagt zur AZ: «Es ist besser als erwartet, da wir nur zwei Wochen verlieren.»

Alle Künstler haben noch Platz im Programm

Positiv kann sie auch vermelden, dass keinen Künstlern abgesagt werden musste. Alle konnten in den restlichen Wochen bis zum 15. August ein Datum für ihren Auftritt bekommen. «Wir haben von Blues über Rock bis Reggae alles im musikalischen Programm. Aber auch eine Weindegustation oder einen Gin-Friday gibts bei uns. Und der Sternensaal deckt zwei Abende ab, darunter mit einem Kindertheater», sagt Gregor. Nicht fehlen dürfen auch künstlerische Darbietungen. Am Schlusswochenende steigt zum zweiten Mal das Bühnenfestival Nousu. «Es hat an der Sommerbar für jeden etwas zu erleben. Neu wird es auch an jedem Wochenende einen Foodtruck bei uns haben», freut sich Gregor.

Beim Schutzkonzept müsse man sich an Gastro Suisse orientieren. Das heisst, um Mitternacht ist Schluss, zudem darf während des ganzen Besuches nur sitzend konsumiert werden. «Die Bar betreiben wir im Einbahn-System, und wir nehmen die Personaldaten auf, die wir nach 14 Tagen wieder löschen», erklärt Gregor. Weil das Areal auf der Wiese genügend Möglichkeiten zum Abstandhalten gibt, ist eine Besucherzahlbeschränkung nicht nötig.

In diesen Tagen beginnt der Aufbau der kleinen Bühne, der Dekoration und Container. «Wir haben neu einen zweiten Container mit Sitzgelegenheiten, den wir kürzlich umgebaut haben», schildert Gregor eine weitere Veränderung. Die Wohler Sommerbar ist jeweils an den Abenden von Donnerstag bis Samstag für die Gäste geöffnet – auch am 1. August. In vollem Gange sind auch die Vorbereitungen bei der Überseh-Bar in Villmergen mit ähnlichem Konzept. Die Villmerger legen am 2. Juli mit ihrer Sommerbar los.

