Wohler Physiotherapeut über die Folgen von Homeoffice: «Bewegung ist das Wichtigste»

Schlapp und müde seien sie, die ehemaligen Covid-Patienten, erzählt Paul Coret. Diesen hilft der 54-jährige Physiotherapeut, der in Wohlen eine Praxis führt, im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine. Mit einfachen Übungen mobilisiere er die Genesenen, erzählt er. «Für uns ist die Herausforderung, dass wir die Patienten nicht zu sehr fordern, sondern ein Gleich­gewicht zwischen Aktivierung und Erholung finden», so der gebürtige Holländer. «Derzeit haben wir bloss eine Handvoll ehemaliger Covid-Patienten in Behandlung.» Ihm fällt hingegen etwas anderes auf.

Nur wenige trainieren diszipliniert weiter