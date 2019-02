Im Rahmen des Projektunterrichts an der Kanti Wohlen einigten sich die Schülerinnen und Schüler darauf, an einem Projekt in Malawi mitzuarbeiten. Nach einigen Recherchen und spannenden Diskussionen in der Klasse wählten sie das medizinische Zentrum in Yesaya Juba, im Norden von Malawi.

Gemeinsam mit der Organisation International Project Aid (IPA) möchten die Jugendlichen die schlimmen Zustände vor Ort verbessern. Für die Planung stehen die Jugendlichen in engem Kontakt mit dem Projektpartner vor Ort. Bei jedem weiteren Schritt werden sie von einem Mitarbeiter von IPA begleitet und gecoacht.

Während des Unterrichts arbeiten sie selbstständig in kleinen Gruppen an verschiedenen Aufgaben der Projektplanung und für die Spendensammlung. Eine der Gruppen organisiert zum Beispiel ein Volleyballturnier am 11. Mai in Muri, dessen Erlös dem Projekt zugutekommt (Anmeldung und Infos).