Führungsquintett an der Arbeit

Mit der neuen Gemeindeordnung wurde die Zahl der Gemeinderäte von sieben auf fünf reduziert. Entsprechend sind auch die Verwaltungsbereiche angepasst worden. Waren es bisher neun verschiedene Abteilungen, sind diese mit dem neuen Konzept auf fünf Bereiche reduziert worden. Für jeden gibt es einen Bereichsleiter, der gleichzeitig auch Mitglied der fünfköpfigen Geschäftsleitung ist. Vorsitzender dieser Geschäftsleitung beziehungsweise Geschäftsleiter der Gemeinde Wohlen ist Gemeindeschreiber Christoph Weibel. Er betreut daneben den Bereich Zentrale Dienste. Sein Stellvertreter, Thomas Laube, ist für den Bereich Finanzen zuständig, Urs Spillmann für Gesellschaft, Soziales & Bildung, Marcel Christen für Sicherheit und Roland Konrad für Planung, Bau & Umwelt. Vier dieser fünf Leute waren schon bisher als Chefbeamte im Gemeindehaus tätig, Marcel Christen ist neu dazugestossen. Als langjähriger Kommandant der Feuerwehr, die in seinen Bereich gehört, bringt er die nötige Erfahrung mit.

Das Denken wird vernetzter

Das neue Konzept spielt seit 1. Januar. Wie ist es angelaufen und was ist im Gemeindehaus neu? «Die Umstellung auf das neue Regime passiert nicht von heute auf morgen. Es geht Schritt für Schritt und es wird sicher noch eine ganze Weile dauern, bis es vollends umgesetzt ist. Konkret kann ich sagen, dass wir vor allem versuchen, im Gemeindehaus vernetzter beziehungsweise ressortübergreifend zu denken und zu handeln», sagt Christoph Weibel. Mit der Zeit, erklärt er weiter, müsse jede Hand im Gemeindehaus wissen, was die andere tue. Wenn dann einmal alle über ihr eigenes Gärtli hinausdenken würden, könnten Leerläufe vermieden und dafür Synergien genutzt werden.

Die grösste Herausforderung für die Geschäftsleitung sei es, in den ersten Monaten vor allem, sich für die zusätzlichen Aufgaben genügend freischaufeln zu können: «Jedes Mitglied der Geschäftsleitung betreut seinen eigenen Bereich und hat da eigentlich schon genug zu tun. Doch da müssen wir durch. Die Umstellung erfordert vor allem in der ersten Phase einen Zusatzaufwand, weil viele Abläufe vorerst entwickelt werden müssen», sagt Weibel.

Wie wirkt sich das neue Führungsmodell auf den Gemeinderat aus? In welchen Bereichen wird das reduzierte Gremium von der Verwaltung entlastet? «Primär», erläutert Christoph Weibel, «übernehmen wir vermehrt die reinen Vollzugsaufgaben und Verwaltungsentscheide. Es muss nicht mehr jedes Papier über den Gemeinderatstisch.»

Informationsaustausch klappt

Besteht da nicht die Gefahr, dass die Verwaltung den Gemeinderat «über den Tisch zieht»? Christoph Weibel lacht: «Nein, das liegt auch keineswegs in unserem Interesse. Wir wollen nicht den Gemeinderat ausbremsen, sondern ihm Arbeit abnehmen und ihn im operativen Bereich entlasten.» Transparenz und Informationsaustausch seien dabei jederzeit gewährleistet: «Der Gemeindeammann kann jederzeit an den Sitzungen der Geschäftsleitung teilnehmen und sich dort einbringen, und wir legen auch gegenüber allen Gemeinderäten offen, was wir tun. Da läuft nichts im stillen Kämmerlein.» Der Vorteil des neuen Konzepts seien direktere Abläufe und weniger Schlaufen, die Verwaltung könne professioneller und effizienter arbeiten.

Wie ist die Stimmung im Gemeindehaus nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen Konzept? «Die Verwaltung hat vorher funktioniert und sie funktioniert auch jetzt. Mit den angedachten und zum Teil schon umgesetzten Veränderungen wollen wir das Personal ja nicht in ein Abenteuer stürzen. Leistung wird dort erbracht, wo es den Mitarbeitenden wohl ist. Das ist unser Credo und darauf arbeiten wir hin», sagt der Geschäftsleiter. Der Reformbedarf im Gemeindehaus werde auch allgemein anerkannt, aber es liege auf der Hand, dass da und dort noch gewisse Unsicherheiten bestünden. «Doch», sagt Weibel, «wir beziehen das Personal wo immer möglich in unsere Entscheide mit ein und wir informieren auch stets so transparent wie immer möglich. Ich bin überzeugt, damit sind wir auf dem richtigen Weg.»