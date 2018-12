Als Minions, als Mäuse, oder mit einem ganzen Schwimmbad im Schlepptau zogen die Schulklassen am Schmutzigen Donnerstag in den letzten Jahren durch Wohlen. Die Kinderfasnacht hat jahrzehntelange Tradition. Nach den Konfetti-Schlachten und dem vielen zuwinken und herumhüpfen braucht es eine Stärkung, und die gibt es in Wohlen in Form eines Wienerlis – wohl für viele Kinder der Höhepunkt des Tages.

Wie «Blick» nun berichtet, hat die Kammergesellschaft Wohlen für den nächsten Umzug eine Neuerung eingeführt: Die Schweine-Würstchen werden durch Geflügel-Würstchen ersetzt. «Uns fällt kein Zacken aus der Krone, wenn wir auf Poulet umstellen», sagt Vorstandspräsident Peter Michel gegenüber Blick. Man habe die Würstchen aus der lokalen Metzgerei probiert und sie hätten genauso gut geschmeckt.