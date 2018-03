Der Chappelehof platzt fast aus den Nähten. Gut gelaunt wartet das Publikum, dass die «Nacht der Begegnungen» beginnt. Markus Leutenegger, Organisator des Abends, erklärt gleich vorab: «Leider mussten drei Referenten absagen. Zum Glück springt der Wohler Pfarrer Kurt Grüter spontan ein.»

Dieser könne aus einem spannenden Leben berichten, viele Jahre war er Architekt, bis er sich völlig neu orientierte. «Ich halte mich hier ganz kurz», sagte Grüter schmunzelnd bei der Vorstellungsrunde, «mehr über mich gibt es gleich.» Die Neugier der Besucher ist geweckt und der Vortragsraum des sympathischen 63-Jährigen schnell bis auf den letzten Platz besetzt.

Auf Umwegen zum Pfarramt

Gespannt lauschen die Zuhörer wie Kurt Grüter lebendig, gestenreich und humorvoll seinen abwechslungsreichen Lebensweg beschreibt. «Nein, der Weg zum Seelsorger hat sich nicht schon früh abgezeichnet», erzählt Kurt Grüter und schiebt nach: «Wir sind solide katholisch aufgewachsen. Das war es aber auch schon.»

Nach der Lehre zum Hochbauzeichner studierte er Architektur. «Die moderne zeitgenössische Architektur mit ihren klaren Formen hat mich schon immer fasziniert», so der Pfarrer. Architektur sei aber nicht nur ein Beruf gewesen, sondern die Leidenschaft in seiner Freizeit: «Bücher und Zeitschriften kaufte ich fast nur zu diesem Thema.»

Er reiste nach Spanien, Italien und in die USA, um sich moderne Bauwerke anzuschauen. «Ja, ich war wirklich ein Vollblutarchitekt», stellt Grüter lächelnd fest, und die Zuhörer können ihm seine Begeisterung immer noch anmerken.

Auf der Suche nach dem Sinn

Dennoch gibt es diesen Bruch in seinem Lebensweg. Eigentlich habe er geplant, eine Familie zu gründen. Aber das sei nicht passiert. Der Seelsorger fügt hinzu: «Eine richtige Lebenskrise hatte ich nicht, aber ich hinterfragte mein Leben.» Er habe begonnen philosophische Bücher zu lesen, darüber gelangte zur Bibel und zur Theologie.

Dabei habe er den immer stärkeren Drang verspürt, seinem Leben einen neuen Sinn zu geben und Pfarrer zu werden. Also schrieb er sich mit 39 Jahren nach 15 erfolgreichen Jahren als Architekt für ein Theologiestudium ein. «Diesen Schritt habe ich nie bereut», sagt Grüter, der inzwischen auf ein erfülltes Berufsleben zurückblickt.

Im November werde er in den Ruhestand gehen, plane aber bereits, in einem Pastoralraum weiterhin als Seelsorger tätig zu sein. Das sei eine Herzensangelegenheit. «So, nun habe ich aber genug erzählt», so Kurt Grüter lachend, «ich habe gehört, gleich gibt es Pizza.»

Doch nicht nur der Pfarrer findet interessierte Zuhörer, auch bei der Regionalpolizei Wohlen herrscht ein grosser Andrang. Matthias Schatzmann und Andrea Kyburz informieren anschaulich über ihren Berufsalltag. Konzentriert schauen sich die Besucher die Ausrüstung an, die schweren schusssicheren Westen beeindrucken alle.

«Da gibt es sogar zwei Kategorien, für normale Einsätze und für terroristische Angriffe. Die die Regionalpolizei ist bestens ausgerüstet», so die Wachtmeisterin. Dann dürfen die Zuhörer selbst einmal die gewichtigen Westen in die Hand nehmen, ein junger Mann staunt: «Da müssen Sie aber ganz schön fit sein.»

Kyburz stellt auch das Einsatzfahrzeug samt allen wichtigen Utensilien wie Sicherheitsleuchten und Alkoholtester vor. Letzteres weckt das Interesse der Besucher. «Möchte es jemand mal ausprobieren», fragt die Polizistin mit einem Schmunzeln. Aber das will dann doch niemand.

Fazit der Besucher: Der Abend hat sich gelohnt.