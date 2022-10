Wohlen/Waltenschwil Driftende Badewannen und Kimi Räikkönen in «Little Monaco»: Die einst schönste Kartbahn Europas feiert ihren 60. Geburtstag Die Kartbahn Wohlen, die auf Waltenschwiler Boden steht, ist eine von nur drei Freiluft-Kartbahnen in der Schweiz und wurde wegen ihrer Begrünung einst die schönste Europas genannt. Ayrton Senna, Mika Häkkinen und Nick Heidfeld sind nur drei der Formel-1-Legenden, die hier Kart fuhren. Am 15. Oktober feiert sie ihren 60. Geburtstag mit vielen Highlights.

Erinnerungen an 60 Jahre Kartbahn Wohlen. So sahen die Karts früher aus. Kein Wunder, dass es damals viel mehr Unfälle gab als heute. (Jahr der Aufnahme leider unbekannt) zvg

Es war 1962, in dem Jahr, als der Algerienkrieg formell beendet wurde, die Kubakrise stattfand und Nelson Mandela verhaftet wurde. In Waltenschwil wurde in dem Jahr, genauer am 28. August 1962, gefeiert. Das Dorf erhielt eine eigene Gokart-Bahn. Damals wussten die Erbauer noch nicht, dass ihre Piste einmal zur schönsten Europas und längsten der Schweiz werden würde. Und dass zahlreiche Formel-1-Piloten auf ihr ihre Runden drehen.

Alles begann mit einer USA-Reise des Wohler Occasions-Händlers Josef «Oga» Meier. Inspiriert kam er heim ins Freiamt, wo er in seinen Freunden Werner Abt aus Boswil und Kurt Sax aus Waltenschwil sofort Mitstreiter fand. Kurz: Die drei bauten auf Waltenschwiler Land, mitten ins Grün, eine Gokart-Bahn. Für die 825 Meter lange und rund 10 Meter breite Piste blätterten sie 250'000 Franken hin. Das Restaurant- und Werkstattgebäude kam sieben Jahre später, also 1969, hinzu.

1961/62 wurde die Kartbahn gebaut, hier sind der Bagger und die Helfer direkt am Bahndamm zu sehen. zvg

Der heutige Kartbahn-Betriebsleiter Mike Steinmann grinst, wenn er daran denkt. «Die Pistenführung ist noch gleich wie damals. ‹Little Monaco› wurde sie genannt, denn sie war und ist eng, schwierig und technisch, wie es die Rennfahrenden mögen.» Natürlich wurde der Belag immer wieder saniert. «Vor allem haben sich aber die Karts verändert. Wenn man die Dinger von damals anschaut, die weder Verschalung noch Schutzbügel hatten, kann man sich gut vorstellen, dass die deutlich weniger sicher waren als unsere Karts heute.»

«Man braucht Benzin im Blut, um hier zu arbeiten»

Der 31-Jährige ist stolz auf «seine» Kartbahn. Er ist quasi hier aufgewachsen. «Mein Vater war hier schon als Aushilfe angestellt, als ich zur Welt kam. Ich begann als Vierjähriger, Kart zu fahren», erinnert sich der heute in Sarmenstorf wohnende Wohler. Sein Vater starb, als Steinmann zwölf Jahre alt war, doch die Verbindung zur Kartbahn blieb. «Hier habe ich mir mein Sackgeld verdient. Als mich der damalige Geschäftsführer nach meiner Lehre als Polymechaniker fragte, ob ich den Betrieb übernehmen wollte, musste ich nicht zweimal überlegen.»

21 Bilder 21 Bilder Ayrton Senna fuhr am GP Wohlen mit (1979). zvg

Er gerade 20 Jahre alt und die Kartbahn eine grosse Verantwortung. «Man muss Benzin im Blut haben, um die neun Monate dauernde Saison, vom 1. März bis 1. Dezember, mit täglich etwa zwölf Stunden Arbeitszeit ohne Ferien auf sich zu nehmen. Aber wir sind mit 35'000 Quadratmetern und rund 25'000 Besuchenden jährlich eines der grössten Freizeitunternehmen. Da ist das Hobby der Beruf und umgekehrt», beschreibt er seinen Job.

Mit seinem kleinen Bruder Danny Steinmann, dem Mechaniker Pascal Thomet und dem Kundenbetreuer René Stocker hat Steinmann aber ein junges Team, das mit Leib und Seele an die Arbeit geht. Immer einen lockeren Spruch und ein Lächeln auf den Lippen, merkt man ihnen an, dass sie ihren Job lieben. «Auch meine Frau weiss, dass ich neben ihr auch mit der Kartbahn verheiratet bin», lacht der Betriebsleiter.

Das Team der Kartbahn Wohlen: Pascal Thomet, die Brüder Danny und Mike Steinmann und René Stocker (von links). Mathias Förster

Als Kimi Räikkönen anrief, glaubten sie, jemand wolle sie reinlegen

Das Viererteam kümmert sich um die Mietkarts und deren Fahrende, sie sind das Kerngeschäft der Kartbahn. Mit den Rennkarts und deren Piloten, hauptsächlich Männer, aber nicht nur, haben sie kaum zu tun.

zvg

Statt die einen am Morgen und die anderen am Nachmittag fahren zu lassen, wird auf der Kartbahn Wohlen im Viertelstundentakt gewechselt. «So können die Amateure immer auch erleben, wie es aussehen kann, wenn die Profis die Piste benutzen. Aber sie fahren nie gleichzeitig, da muss man keine Angst haben», versichert der Chef, der gerade die Sorgen von Eltern gut kennt.

Formel-1-Legende Kimi Räikkönen kommt oft mit seinen Kindern her. Rechts der Geschäftsführer Mike Steinmann. zvg

Denn: «Bei uns dürfen schon Achtjährige mit der Erlaubnis ihrer Eltern alleine einen Kinder-Kart fahren, müssen selber lenken, Gas geben und bremsen. So ein Erlebnis bekommen sie sonst kaum.» Das wissen auch Promis wie der Ex-Formel-1-Star Kimi Räikkönen, der im Kanton Zug wohnt und oft mit seinem Sohn auf der Wohler Piste anzutreffen ist. Steinmann erinnert sich lachend: «Als er anrief, um zu fragen, wie das hier genau läuft, dachten wir, da wolle uns jemand reinlegen. Doch seit drei Jahren kommt er oft her. Er ist ein toller Typ, überhaupt kein reicher Schnösel.»

Die Liste von Formel-1-Legenden, die hier schon ihre Runden gedreht haben, ist beachtlich: Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld, Riccardo Patrese, Jarno Trulli und Heinz-Harald Frentzen.

Unfälle gehören dazu, aber tödliche gab es in über 30 Jahren nie

Wenn Mike Steinmann zurückdenkt, kommen ihm jede Menge Geschichten in den Sinn. Vor allem die Schweizer Meisterschaften und andere grosse Rennen, die hier jedes Jahr stattfinden, sind Highlights für ihn und die bis zu 1000 Zuschauenden.

Eine der traurigsten, aber auch rührendsten Geschichten passierte vor zwei Jahren. «Ein über 60-jähriger Fahrer, ein Stammkunde, hatte während eines Rennens einen Herzstillstand. Er hatte keinen Unfall, sondern rollte einfach neben die Piste und konnte nicht wiederbelebt werden. Seine Familie war natürlich sehr traurig, aber auch froh, dass er bei etwas starb, das er so liebte.»

Die Kartbahn aus der Vogelperspektive: Die Pistenführung hat sich in den 60 Jahren nie geändert. zvg

Tödliche Unfälle habe es in den knapp 30 Jahren, an die er sich erinnern kann, keine gegeben. «Es gibt schon mal schlimmere Unfälle, aber nur bei den Rennmaschinen, die laufen 80 bis 120 km/h. Bei den Mietkarts mit höchstens 60 bis 80 km/h schürft man sich höchstens mal ein Knie auf», kann Steinmann beruhigen. «Wenn zweimal pro Jahr eine Ambulanz kommen muss, ist das viel. Letztens sagte ein Fussballtrainer, dass bei ihnen mehr Unfälle passieren als bei uns.»

Samstag, 15. Oktober: Driftendes Sofa und Rennwagenausstellung

Am Samstag, 15. Oktober, feiert die Kartbahn ihren 60. Geburtstag. Von Freitagabend bis Sonntagmittag gibt's Chilbi, am Samstag Unterhaltung für alle, die ebenfalls Benzin im Blut haben. «Auf dem Parkplatz findet eine grosse Autoausstellung mit privaten Rennmaschinen aus der ganzen Schweiz statt.»

Das Restaurant- und Werkstattgebäude vor etwa 50 Jahren und heute: Im Gegensatz zur Strecke hat es sich deutlich verändert.

Auf der Piste gibt es spannende Drift-Shows. «Die Leute dürfen sogar als Passagiere selber erleben, wie das ist.» Es soll vor allem Spass machen: «Es werden auch ein motorisiertes Sofa und eine Badewanne mitdriften», verrät Steinmann und lacht. Nach der Feier wird der Pistenbelag saniert. Sie soll ja noch viele Jahre Motorsportfans anlocken und glücklich machen.