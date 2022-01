Wohlen/Waltenschwil Diese Bäume sind nicht zum Fressen: Kanton schützt Bäume an der Bünz mit Gittern vor der Biberfamilie Innert weniger Wochen hat eine Biberfamilie, die sich neu an der Bünz niedergelassen hat, viele Bäume angeknabbert oder gar gefällt. Die einen freut’s, die anderen machen sich Sorgen um den schönen Baumbestand. Der Kanton hat eine Kompromisslösung gefunden.

Der Kanton schützt die grösseren Bäume an der Bünz zwischen Wohlen und Waltenschwil mit Drahtgittern vor dem Biber. zvg/Hans Hübscher

14 E-Mails waren es, die seit den Festtagen bei Christian Tesini eingingen. 14 E-Mails zum Thema Biber an der Bünz zwischen Wohlen und Waltenschwil. «Gemeinderäte und Leute aus der Bevölkerung haben sich bei uns gemeldet und angefragt, ob man nicht etwas machen müsste wegen der Biber an der Bünz», erzählt der Biberverantwortliche der Sektion Jagd und Fischerei beim Kanton.

Man kann es gar nicht übersehen: Viele Bäume im renaturierten Bachteil südlich des Hochwasserrückhaltedamms wurden von der Biberfamilie angenagt oder gar gefällt. Viele Leserbriefschreiber haben sich auch in der AZ beklagt, man müsse doch etwas tun gegen die gefrässigen Nager, sonst würde die gesamte Natur an jenem Bachabschnitt leiden. Das hat der Kanton nun auch getan.

Die grösseren Bäume sind nun vor der Biberfamilie sicher. zvg/Hans Hübscher

«Der kantonale Werkhof in Rottenschwil hat im Auftrag des Kantons in den vergangenen Tagen die grösseren noch verbliebenen Bäume mit Drahtgittern vor den Bibern geschützt», sagt der Fachspezialist.

Das ist auch AZ-Leser Hans Hübscher aufgefallen. Er schrieb der AZ am Donnerstagmorgen: «Gestern wurden die verbleibenden acht grösseren Bäume vor dem Biber geschützt und mit Drahtgittern versehen. Bin gerade vorbeigewalkt, als der Biberschutz angebracht wurde. Somit ist alles bestens.»

Manche Bäume, die die Biberfamilie an der Bünz angeknabbert hat, mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Das sieht schon eindrücklich aus. Valentin Hehli (11.1.2022)

«Das Bild an der Bünz ist nicht ungewöhnlich»

Tesini hält fest: «Das derzeitige Bild an der Bünz ist nicht ungewöhnlich – ausser natürlich für die Spaziergänger vor Ort. Überall, wo sich Biber aufhalten, sieht es ähnlich aus.» Er wird sogar noch deutlicher:

«Im Grunde ist es nicht der Biber, der dafür sorgt, dass es dort an der Bünz keine Bäume mehr gibt. Schlimm ist eher, dass es vorher schon kaum Bäume gab.»

Die Gründe dafür kann er an zwei Fingern abzählen: «Nur direkt am Bach stehen Bäume, danach kommt entweder Intensiv-Landwirtschaft oder die Bauzone. Hier sehen wir den ökologischen Konflikt, nicht beim Biber.»

Ein seltenes Bild: AZ-Leser Hans Flury gelang es, den Biber morgens früh um 5 Uhr an der Wohler Bünz zu fotografieren. Leserbild/Hans Flury

Die Bäume an der Bünz sind mit wenigen Ausnahmen sehr jung. Sie wurden erst nach dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens 2017 gepflanzt, als der dortige Bünzteil renaturiert wurde. Tesini sagt: «Von unserer Seite gibt es keine zusätzliche Aufforstung an dieser Stelle. Wir lassen allerdings die gefällten Bäume liegen, die kann die Biberfamilie haben, statt dass sie noch mehr Bäume fällen muss.»

Vor 150 Jahren wurde der Biber im Mittelland ausgerottet

Wenn die Biber nun aber so viele Bäume gefällt haben und nicht aufgeforstet wird, was tun sie dann beispielsweise nächstes Jahr? Tesini sagt genau das, was die Biberfraktion befürchtet, und die Baumfraktion hofft:

«Sie geben allenfalls das Gebiet wegen Nahrungsknappheit auf und suchen sich ein neues.»

Auch das sei völlig normal: «Durchschnittlich misst ein Biberrevier 5 bis 6 Kilometer. Jenes zwischen Wohlen und Waltenschwil ist recht klein für eine Familie.»

Vielerorts sind nur noch Stummel von Bäumen und Sträuchern übrig. Valentin Hehli (11.1.2022)

So verlassen Biber immer wieder ein Revier und kommen zurück, sobald die Vegetation und somit ihre Winternahrung nachgewachsen ist. «Das ist Natur. Manchmal wechseln sie ihr Gebiet auch je nach Jahreszeit, das ist ihr ganz normales System.» Der Kanton wird die Biber auch nicht füttern oder zusätzlich mit Ästen beliefern, wie das in einzelnen E-Mails vorgeschlagen worden sei.

Tesini hält fest: «So war es auch vor der Ausrottung vor 150 Jahren. Das Mittelland war Biberland. Da die Ausrottung schon so lange her ist, gibt es dazu wenige Dokumente und wir Menschen haben das Tier als Teil unserer Natur vergessen. Nun kehrt der Biber zurück und wir lernen langsam wieder, mit ihm zusammenzuleben, in einem Umfeld, das jenem vor 150 Jahren gar nicht mehr ähnelt …»