Wohlen/Villmergen Verkehrte Welt im Chappelehof: Ein Gourmet-Restaurant im Keller und das Theaterpublikum auf der Bühne Die Theatergesellschaft Villmergen inszeniert ihr neues Stück «Under em Milchwald» nicht nur im «Freiämter Ausland» in Wohlen, sondern auch auf einer Baustelle. Und es gibt noch mehr Besonderheiten. Ein Einblick in die letzten Vorbereitungen.

Dick eingepackt in ein Baugerüst zeigt sich der Wohler Chappelehof in diesen Tagen. Es wird gehämmert, es wird gebohrt, Kabel liegen auf dem Boden und scheinen im Nirgendwo zu verlaufen. Kaum zu glauben, dass in wenigen Tagen hier Theater gespielt werden soll.

Der Eingang zur Baustelle ist auch der Eingang zum Spielort von «Under em Milchwald» der Theatergesellschaft Villmergen. Bild: Pascal Bruhin

Nicht alle Kabel gehören aber zu den Sanierungsarbeiten, nein, denn auch die Theatergesellschaft Villmergen ist mit einem Aufbau beschäftigt. Im Saal des Gemeinschaftszentrum hat sie Gastrecht erhalten. Dies, nachdem der frühere Spielort, das ehemalige Restaurant Rössli in Villmergen, einem Neubau weichen musste. Das neue Stück «Under em Milchwald» wird inmitten des Rohbaus inszeniert.

Die Bühne hatte schon einen anderen prominenten Auftritt

«Wir haben die letzten zwei Wochen ziemlich Gas gegeben», sagt der technische Leiter Niklaus Meyer, während er nicht ohne Stolz um sich blickt und dann an die Decke zeigt. «Der Himmel hat uns Sorgen gemacht», sagt er. Mehr als 150 Scheinwerfer hängen dort am provisorischen Metallgerüst. «Bei fast eineinhalb Tonnen Gewicht muss die Statik mitspielen.»

Über 150 Scheinwerfer wurden an den Metallstreben über der Bühne montiert. Bild: Pascal Bruhin

Kurz vor Ostern zog das Ensemble von der vorübergehenden Probehalle, einer ehemaligen Sägerei in Villmergen, in den Chappelehof. 1500 Arbeitsstunden haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer seither bereits in den Bühnenaufbau und die Technik investiert. Und das Resultat kann sich sehen lassen.

Dort, wo normalerweise die Zuschauerinnen und Zuschauer Platz nehmen, steht die Bühne. Und umgekehrt. Wobei die Bühne selbst eine Tribüne ist. Und die hat sogar eine Freiämter Vergangenheit: Sie war nämlich letzten Herbst schon beim Freilufttheater «Grabenstorf» in Sarmenstorf im Einsatz. «Upcyling im wahrsten Sinne des Wortes», wie der Kommunikationsverantwortliche Pascal Meier sagt.

Blick von der neuen Bühne auf die alte, wo das Publikum Platz nimmt. Bild: Pascal Bruhin

Starkoch sorgt für Gaumenschmaus in der «Bettlertanne»

Nicht nur die Vorbereitungen für das künstlerische Angebot laufen auf Hochtouren, sondern auch die des gastronomischen. Zuständig dafür ist Vorstandsmitglied Manuela Meyer-Mäder. Sie führt die anwesenden Pressevertreter in den Keller. Im ehemaligen Jugendraum soll nämlich das Theaterrestaurant mit 84 Plätzen entstehen.

«Ein Pop-up-Restaurant mit Gourmet-Küche», wie Meyer freudig sagt. Am Herd steht denn auch wiederum der Villmerger Starkoch Hugo Weibel. Unterstützt wird er von rund 100 freiwilligen Helferinnen und Helfern in Küche und Service.

Pascal Meier, Kommunikationsverantwortlicher (hinten links), Niklaus Meyer, Technischer Leiter (hinten rechts), Vereinspräsidentin Hildegard Hilfiker (vorne links) und Manuela Meyer-Mäder, Gesamtleiterin Gastronomie, sitzen auf der Tribüne, die jetzt zur Bühne wird. Bild: Pascal Bruhin

Der Besuch des Theaterrestaurants, das übrigens den Namen «Wirtshaus zur Bettlertanne» trägt, ist nur in Verbindung mit dem Besuch des Theaterstücks möglich. Der Vorverkauf laufe gut, wie Vereinspräsidentin Hildegard Hilfiker sagt. «Ein paar Abende sind schon ausverkauft», freut sie sich. Wer sich das besondere Stück in besonderem Ambiente nicht entgehen lassen will, sollte also Gas geben. Tickets gibts auf www.theater-villmergen.ch, Premiere feiert «Under em Milchwald» am 5. Mai 2023.