Wohlen/Hilfikon Nach viel Pech und drei Absagen in Folge: Mit diesen Höhepunkten glänzt das 66. Motocross in diesem Jahr Der Motorsportclub Wohlen scheut auch dieses Jahr keine Mühe, um mit dem 66. internationalen Motocross am ersten Aprilwochenende auf der traditionellen Strecke beim Schloss Hilfikon eine spannende Veranstaltung zu präsentieren.

Das Motocross Wohlen ist ein Zuschauermagnet. Bild: Toni Widmer (15. 4. 2018)

Das Motocross Wohlen gehört zu den ältesten und grössten Motorsportveranstaltungen in der Schweiz. Die Strecke in der Naturarena oberhalb des Schlosses Hilfikon zieht seit Jahrzehnten viele Fans ins Freiamt. In den vergangenen drei Jahren hatte der veranstaltende Motorsportclub Wohlen aber immer grosses Pech.

2020 und 2021 verunmöglichten die Coronapandemie und ihre Einschränkungen eine Durchführung. Im letzten Jahr machte ein Wintereinbruch mit starkem Schneefall dem Hauptrennwochenende Anfang April einen Strich durch die Rechnung. Doch heuer soll endlich wieder alles nach Plan stattfinden. Das Organisationskomitee und der langjährige Präsident Ueli Hilfiker haben keinen Aufwand gescheut.

ProRace-Serie eröffnet ihre Saison in Wohlen

Im Mittelpunkt des 66. internationalen Motocross steht natürlich das Hauptwochenende vom 1./2. April. Teil davon ist die Europameisterschaft der Seitenwagen. «Die Schweizer Teams werden mit Sicherheit ganz vorne ein Wörtchen mitreden», verspricht das Motocross-OK in einer Mitteilung.

Ausserdem findet als spezielles Highlight dieses Jahr auch die Saisoneröffnung der ProRace-Serie statt. «In dieser Kategorie messen sich die schnellsten Fahrer, unabhängig der Leistung ihres Motorrades», heisst es. Das Motocross Wohlen sei auch bekannt für sein Nonstop-Programm. Auf dem Parcours werden rund 400 Fahrer ihre Läufe absolvieren. Nebst Quads und Oldtimer gibt es auch diverse Einzel-Klassen.

Schon kommenden Sonntag steigt das lizenzfreie Rennen

Nebst dem sportlichen Programm gehört auch ein geselliger Teil am Samstagabend, 1. April, dazu. «Zum ersten Mal ist Joe Bandit & Band zu Gast. Die Country- und Rockband wird das Festzelt mit bestem Sound unterhalten», macht das Motocross-OK gluschtig. Und als spezieller Gast tritt Renelvis mit seinen Liedern von Elvis Presley auf.

Im weiteren Rahmenprogramm können die Besuchenden des Motocross zum Beispiel einen Parcours mit Mini-Töffs zum Schnuppern absolvieren oder sich an einer Ausstellung mit Auto- und Motorradneuheiten informieren.

Auch Mofacross, der kleine Bruder des Motocross, ist in Hilfikon dieses Jahr wieder vertreten. Bild: zvg

Schon kommenden Sonntag, 26. März, organisiert das OK traditionsgemäss das lizenzfreie Motocross Wohlen. «Neben den Clubklassen stehen auch die SAM-Quads sowie eine Kategorie des SJMCC am Start, ebenso die SAM-Mofacrosser», wird auf der Website angekündigt.