Wohlen/Berlin Bis in die Haarspitzen motiviert: Nicole Ribolla frisierte die Models für die Berliner Fashion Week Die Wohler Coiffeuse Nicole Ribolla gehörte zum 55-köpfigen Team, das die Models an der Fashion Week Berlin stylen konnte: Total 155 Models an acht Runwayshows. Für Ribolla war es ein aufregendes Erlebnis, mit dem sie nie gerechnet hätte.

Nicole Ribolla aus Wohlen (rechts) durfte als eine der vier ersten Schweizer Coiffeusen an der Fashion Week Berlin Frisuren zaubern. zvg

Nicole Ribolla konnte es kaum fassen. Sie war als eine von vier Coiffeusen aus der Schweiz ausgewählt worden, um an der diesjährigen Berliner Fashion Week mitzuarbeiten, der grössten Fashion-Show Deutschlands. «Es war eine völlige Überraschung», erinnert sich die Inhaberin von Haarkunst Ribolla in Wohlen. Natürlich sagte sie sofort zu.

Für die Wohler Coiffeuse Nicole Ribolla war die Arbeit an der Fashion Week unglaublich spannend. zvg

Der Grossanlass ging vom 6. bis 8. September in der Deutschen Hauptstadt über den Laufsteg. «Wir mussten alle geimpft sein, und trotzdem mussten wir morgens um 5.30 Uhr einen Coronatest machen, denn die Models tragen alle keine Masken», beginnt Ribolla zu erzählen.

«Trotz Impfung waren wir alle nervös und sehr erleichtert, als wir die negativen Resultate erhielten.» Um 6 Uhr kamen die ersten Models, es gab eine kurze Besprechung darüber, was sich die Designer vorstellten, und schon wurden die Models auf die 55 Haar-, Nagel- und Make-up-Stylisten verteilt. Sie erinnert sich:

«Dann musste alles schnell gehen. Innert zwei bis drei Stunden waren alle 15 bis 30 Models für die erste Show durch, dann kamen gleich die nächsten für die zweite Show.»

Schliesslich galt es, an diesen drei Tagen insgesamt 155 Models für acht Runwayshows nach den individuellen Wünschen der Designer zu stylen und zu schminken. In Zahlen heisst das: 155 Lippen, 310 Augen, 3100 Nägel und unzählige Haare mussten für den grossen Auftritt auf dem Laufsteg vorbereitet werden.

Sehr hektisch, aber auch ein mega Spass

Obwohl alles sehr zackig gehen musste, berichtet Ribolla voller Freude: «Man könnte denken, es wäre absolut stressig. Es war auch sehr hektisch. Aber für mich war es ein mega Spass.» Mit einem Lachen fügt sie hinzu:

«Schliesslich hatte ich nachher noch genug Zeit, um müde zu sein.»

Nicole Ribolla frisiert ein Model nach den Wünschen des Designers an der Fashion Week. zvg

Nicole Ribolla hat schon an vielen Shows im In- und Ausland mitgewirkt. «Aber dabei ging es immer ausschliesslich um die Haare. An der Fashion Week dagegen mussten die Haare die Looks der Designer unterstützen. Es war sehr spannend.» Highlights waren für sie auch das internationale Team, die sehr professionellen Models und das Berliner Kraftwerk, eine aussergewöhnliche Location. «Zudem war es unglaublich spannend, hinter der Bühne mitzuerleben, wie rasant und konzentriert gearbeitet wird.»

Obwohl ihr Metier, die Haarkunst, nicht eigentlich im Vordergrund stand, würde Ribolla sofort wieder bei einer Fashion Week mitarbeiten. «Ich glaube aber, dass die Firma La Biosthétique, mit der ich seit Jahren zusammenarbeite und die mich als Beauty-Partnerin der Fashion Week auch ausgewählt hat, nächstes Mal jemand anderem diese Chance geben wird. Und das ist auch richtig so.»