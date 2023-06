Wohlen/Basel «Ich überlege mir, während einem Konzert nackt zu spielen» – Nicolas Streichenberg ist als einziger Aargauer Künstler am Basler Kunstevent Parallel zur Art Basel veranstaltet der Basel Social Club eine grosse achttägige Ausstellung. In den Silos und den Lagerräumen der ehemaligen Senf- und Mayonnaisefabrik von Thomi werden verschiedenste Arten von Kunst performt. Auch der exotische Pianist Nicolas Streichenberg ist dabei.

Nicolas Streichenberg alias «Yes It's Ananias» lässt sich in keine Schublade stecken. Jedes seiner Konzerte ist anders. Bild: zvg

Wundersam. Irre. Wahnsinnig schön. Wie andere für gewöhnlich seine Musik wahrnehmen, so beschreibt Nicolas Spielberg das, was er gerade in Basel erlebt. Während acht Tagen sitzt der Künstler alias «Yes It's Ananias» an einem Steinway-Flügel und taucht dort in die Musik ein, wo einst Senf in Tuben gepresst wurde.

Am Boden des über 10 Meter hohen Silos der ehemaligen Senf- und Mayonnaisefabrik von Thomi performt er seine Ceremonyia 8. Der 31-jährige Musiker aus Wohlen ist als einziger Aargauer Teil des Riesen- Kunst-Events, den das Kollektiv Basel Social Club in diesen Tagen auf dem Thomi+Franck-Areal veranstaltet. Sie findet parallel zur, aber unabhängig von der Art Basel statt. Dennoch vermische sich das Publikum, sagt Strichenberg. Es werden täglich 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Was sich den Besucherinnen und Besuchern in den alten Silos und den früheren Lagerräumen bietet, sei schwer in Worte zu fassen, so Steinberg. «Ich kann gar nicht mehr alles aufzählen, was ich hier am ersten Tag gesehen habe. Es ist wahnsinnig, aber auch etwas überwältigend», schwärmt er. «Es gibt für alle Sinne etwas. Im einen Silo wurde ein Kino eingebaut, ein Designer präsentiert seinen Teppich, der aussieht wie Gras, und auf einer Etage gibt es eine Bar, in der nur geflüstert werden darf», nennt er ein paar Beispiele.

Im Silo wird das Klavierspielen zum Hirnsport

Sein erstes Konzert hat Steinberg bereits hinter sich. Eine Erfahrung, die für ihn so einmalig sei. «Es war wahnsinnig schön. Die Betonwände im Silo sind etwa 15 bis 20 Meter hoch. Jeder Ton hallt 12 Sekunden nach. Man hört jedes Chnüsperle, jedes Flüstern», beschreibt er die spezielle Szenerie und die Stimmung, die er damit kreiert. Doch um richtig zu verstehen, was er meine, müsse man selbst vor Ort kommen.

Insgesamt wird der exotische Künstler, der Teil der einstigen Erfolgsband «Who's Panda» war, acht Konzerte spielen. Die Ausstellung dauert noch bis am 18. Juni. Er weiss aber bereits jetzt: «Jedes dieser Konzerte wird anderes werden. Wir haben zum Beispiel einmal den Flügel um 90 Grad gedreht – die Töne klangen danach ganz anders», erzählt er. Das sei auch herausfordernd und erfordere Improvisation. «Das macht das Spielen zum Hirnsport», ergänzt er.

Mit diesem Projekt setzt der Pianist, der neben seiner Musik in Zürich Hüte der Häggliger Risa Hutwerkstatt verkauft, einen Fuss in die Kunstszene, die ihn als Künstler prägen wird. Eine Chance, die er möglicherweise auch für ein Wagnis nutzen wird. «Ich überlege mir, eines der Konzerte nackt zu geben. Denn wenn man spielt, zeigt man sich dem Publikum bereits so – nackt», sagt Steinberg. In diesem Fall würde sein Konzert zur Performancekunst werden, ergänzt er.

Er spielt auf dem Ferrari der Flügelwelt

Die Teilnahme an diesem Projekt sei für ihn einmalig. «Es zeigt einem auf, dass man sich als Künstler nicht im Kreis dreht», erzählt er. Dass er als einziger Aargauer dabei ist, sei durch einen Kontakt einer Fotografin entstanden, mit der er zusammenarbeitet. «Sie kennt ein Mitglied des Basel Social Clubs», so der Musiker.

Zuerst habe er sich als Barpianist anmelden wollen, der vor Ort für Stimmung sorgt. «Dann hat es sich ergeben, dass die Firma Tastenwerk mir einen Flügel zur Verfügung stellt», freut er sich. Es sei ein Steinway, Modell B211, mit Jahrgang 1971, aus erster Hand. «Er hat keinen Kratzer, nichts. Es ist der Ferrari unter den Flügeln», sagt der Pianist begeistert. So kam es, dass er nun an jedem Tag der Ausstellung ein vierzigminütiges Konzert gibt.

Seine letzte Darbietung wird er aufzeichnen lassen und sich danach intensiv mit seiner Performance beschäftigen. «Denn sobald ich den letzten Ton gespielt habe, ist alles ausradiert.» Mit dem Ende der Ceremonyia 8 schliesst er ein weiteres Kapitel seiner Karriere und konzentriert sich auf das neue Album, das am 15. September erscheinen wird. Die erste Single davon, die er in Mexiko aufgenommen hat, wird bereist am 23. Juni veröffentlicht.