Wohlen/Auw Note 6 für die Maturaarbeit und als Krönung den Rotary-Preis erhalten: Wie Leana Abt alle überrascht hat Schon der Titel ihrer Maturaarbeit deutet darauf hin, dass Leana Abt aus Auw viel Zeit und Energie dafür investierte. Mit ihrer Arbeit über die Forschung zur Heilung der Querschnittslähmung sicherte sie sich den 1. Platz des Rotary-Preises.

Leana Abt präsentiert ihre Arbeit, mit der sie für den ersten Platz des diesjährigen Rotary-Preises ausgezeichnet wurde. Bild: Nathalie Wolgensinger

«Das ist eine aussergewöhnliche Leistung, die Leana Abt mit dieser Arbeit erbracht hat», lobt Dr. Roger Scharpf die Maturaarbeit seiner Schülerin aus Auw. Sie sei akribisch an die Arbeit gegangen und habe die Grundlagen detailliert aufgearbeitet, so Scharpf weiter.

Dass Leana Abt den Dingen gerne auf den Grund geht, das stellt die Maturandin der Kanti Wohlen ihrer Maturaarbeit eindrücklich unter Beweis. Unter dem für Laien doch etwas verwirrenden Titel «Literaturbasierte Analyse des Nogo-A-Proteins mit Bezug auf die potenzielle Nogo-A-Antikörpertherapie bei Rückenmarksverletzungen» geht sie dem Thema Querschnittlähmung auf den Grund. Sie befasste sich mit der Forschung des emeritierten Professors Martin Schwab.

Sie erzählt: «Professor Martin Schwab setzt sich seit Jahren mit der Frage auseinander, weshalb es keine Möglichkeit gibt, eine Querschnittlähmung reversibel zu machen.» Lange Zeit blieb unentdeckt, was der Auslöser für das fehlende Nachwachsen der Nerven im zentralen Nervensystem ist. Schwab stiess auf Wachstumsfaktoren, auf das Nogo-A-Protein.

Abt kommentiert: «Diese Ausgangslage bildet die Basis meiner Arbeit.» Der Neurobiologe und sein Team wollen dereinst mit einer Antikörpertherapie die teilweise Heilung von Querschnittslähmungen möglich machen.

Auf wissenschaftlichem Niveau gearbeitet

Sie habe im Unterricht von dieser Forschung gehört und sich bei der Suche nach einem Thema für die Maturaarbeit wieder daran erinnert, erzählt sie. Bei ihrer Recherche stellte sich dann aber heraus, dass es gar nicht so einfach ist, Literatur zum Thema zu finden. Doch Leana Abt schaffte es, sich nicht nur ins Thema einzulesen, sondern auch Expertin auf diesem Gebiet zu werden. Ihr Einsatz wurde belohnt: Professor Schwab empfing die junge Frau sogar zum Interview.

Roger Scharpf ist begeistert vom Ergebnis der Arbeit: «Das Interview bewegt sich auf dem Niveau des Wissenschaftsjournalismus.» Leana Abt gelang es ausserdem, ein Interview mit der medizinischen Fachexpertin Susanne Friedl zu führen. Der Schreibprozess habe viel Zeit in Anspruch genommen, blickt sie zurück. Wie viele Stunden sie insgesamt dafür aufgewendet hat, kann sie nicht sagen. Die Arbeit habe ihr viel Spass bereitet, sie habe die Stunden nicht gezählt, kommentiert sie.

Die 66 Seiten zählende Arbeit wurde von Roger Scharpf mit der Note 6 beurteilt. Er kommentiert: «Das ist eine reife Leistung, mit grosser Fachkompetenz verfasst, die für interessierte und fachlich vorgebildete Lesende einen hohen Erkenntniswert hat.»

«Das bedeutet mir sehr viel»

Dieser Meinung waren auch die Verantwortlichen des Rotary-Preises. Der Service-Club zeichnet jeweils die besten Arbeiten der Wohler Schulabgänger aus. Dieses Jahr wurden 16 Arbeiten nominiert.

Auf den zweiten Platz klassierte sich Lynn Knecht mit einer ebenso aussergewöhnlichen Arbeit. Unter dem Titel «Triple Threat – Das Erstellen eines Songs, Monologs und einer Tanzchoreografie am Beispiel der Disneyprotagonistin Merida» überraschte sie nebst ihren betreuenden Lehrern auch die Jury mit der professionellen Arbeit. Laura Rudin schliesslich erhielt den dritten Preis mit ihrer Arbeit «Green-up-Bosnia: Abfallmanagement Snjegotina Gornja».

Dass Leana Abt es mit ihrer Arbeit auf das Podest schaffte, freut sie sehr. Sie sagt: «Das bedeutet mir viel, dass meine Arbeit anerkannt und für lesenswert gehalten wird. Damit hätte ich nie gerechnet.» Sie wird im September das Studium der Gesundheitswissenschaft und Technologie in Richtung Forschung und Medizin an der ETH in Zürich starten.