Wohlen/Anglikon «Mehrwert» gegen «Schikane»: Ein Streitgespräch mit ehemaligen Gegnern und Befürwortern der Eingangspforte Hat es was gebracht? Es war eine unendliche Geschichte, bis die Verkehrsinsel auf der Kantonsstrasse am Dorfeingang zu Anglikon letztlich gebaut wurde. Ein Jahr nach der Fertigstellung blickt die AZ mit zwei Einwohnerräten zurück.

Kaum ein Politikum hat Wohlen im letzten Jahrzehnt mehr bewegt als sie: Die Eingangspforte auf der Kantonsstrasse nach Dottikon in Anglikon. Nach langem Hin und Her wurde sie im Augst 2020 letztlich in einer abgespeckten Version gebaut. Ein Jahr danach zeigt sich: Noch heute scheiden sich die Geister an ihr. Mit den Einwohnerräten Roland Büchi (SVP) und Mika Heinsalo (Dorfteil Anglikon) – damaligem Gegner und Befürworter – nimmt die AZ einen Augenschein vor Ort.

Eingangspforte sorgte nicht nur bei der SVP für rote Köpfe

«Ich kann noch immer nicht glauben, dass sie tatsächlich gebaut wurde», sagt SVP-Einwohnerrat Roland Büchi. Lastwagen, Autos und Motorräder schlängeln sich auf der viel befahrenen Strasse auch an diesem Morgen um den Querbalken vor dem Dorfeingang in Anglikon:

Büchis Partei setzte sich im Einwohnerrat entschieden gegen den Bau des Verkehrshindernisses ein. Mit unzähligen Leserbriefen auch in dieser Zeitung. «Unnötig», schimpfte etwa SVP-Einwohnerrat Daniel Meier. «Ein sinnloses Begehren», nannte es sein Partei- und Ratskollege Marc Läuffer. Das Geld dafür könne sicher sinnvoller investiert werden.

Die Kosten sorgten dafür, dass die erste geplante Variante im Rat auch bei den anderen Parteien keine Chance hatte. 228'000 statt der im Finanzplan vorgesehenen 105'000 Franken sollte sie kosten. «Die Finanzlage der Gemeinde verlangt nach optimalen, nicht maximalen Lösungen», sagte Franz Wille (CVP) 2011 in der AZ.

Er stellte einen Rückweisungsantrag, der einstimmig angenommen wurde. Denn auch SP und Grüne konnten sich nicht für die erste Version begeistern. Sie seien zwar für eine Eingangspforte, die aber deutlich günstiger sein müsse, sagten sie.

Im zweiten Anlauf wurde die Pforte ganz knapp angenommen

Im zweiten Anlauf, 2018, kam die «Eingangspforte light» für rund 150'000 Franken dann knapp, mit einer Stimme mehr, durch. Einer, der damals aus Überzeugung Ja gesagt hat, ist Mika Heinsalo, der seit 2013 für den Dorfteil Anglikon im Wohler Einwohnerrat sitzt und in Anglikon wohnhaft ist.

Auch heute noch ist er überzeugt, dass die Eingangspforte die richtige Entscheidung war. Früher hätten Autofahrer «voll durchgezogen» und seien zum Teil erst in der Dorfmitte bei den erlaubten 50 km/h gelandet. Mit der Eingangspforte habe sich das deutlich verbessert. Die Verkehrsteilnehmer würden jetzt erst Dorf auswärts nach der Pforte beschleunigen und somit verschiebe sich auch der Lärm. Er sagt:

«Es ist ruhiger geworden, die Lebensqualität und auch die Verkehrssicherheit haben zugenommen seither.»

Es sei ein deutlicher Mehrwert, das würden ihm viele der direkten Anwohner», sagt er und fügt neckisch an: «Auch aus SVP-Kreisen.»

Von einem Schildbürgerstreich spricht die SVP

Den Steilpass von Heinsalo nimmt SVP-Büchi dankbar an. Auch er habe mit vielen Anglikern geredet: «Für viele ist es unverständlich, dass die Pforte gebaut wurde.» Er fügt an:

«Denn das Einzige was es gebracht hat, sind viele Kosten.»

Für ihn ist die Eingangspforte noch heute eine reine Schikane. Vor allem für die Lastwagen, die vor der Pforte stark abbremsen und danach wieder beschleunigen müssen. Die Pforte sei damit eher gefährlich und: «Richtig ökologisch ist das nicht. Für die Umwelt kann das nicht gut sein.» Zudem stört er sich, dass weit und breit kein Fussgängerstreifen ist.

«Der grösste Witz ist aber, dass es nicht nur eine Eingangs- sondern auch eine Ausgangspforte ist. Das ist ein Schildbürgerstreich.» Er ist heute noch der Meinung: «Wenn es tatsächlich so schlimm gewesen wäre, hätte man doch einfach einen Radarkasten aufstellen können.»

Wenn es nach der SVP ginge, sähe der Eingang zu Anglikon noch heute so aus, wie er auf den noch nicht aktualisierten Bilder von Google Street View zu sehen ist:

Geschwindigkeitsbussen nahmen um einen Drittel ab

Dass es schon vor dem Bau der Eingangspforte nicht zu vielen Übertretungen gekommen sei, bestätigt Matthias Schatzmann, stellvertretender Chef der Regionalpolizei Wohlen, auf Anfrage. Bei Messungen seien jeweils nur rund sechs Prozent der Fahrer zu schnell gewesen. Er fügt aber an: «Die Pforte merkt man aber trotzdem.»

So sei die Zahl der Übertretungen innerorts im Vergleich um rund zwei Prozent, also einen Drittel zurückgegangen. Die Zahlen seien aber mit Vorsicht zu geniessen angesichts der schwelenden Pandemie und vielen Angestellten im Homeoffice.

Sei es drum. Mika Heinsalo ist überzeugt: «Es hat sich gelohnt. Diese Pforte ist nun das Eingangstor in die Gemeinde, welches durch die Verengung schon psychologisch zur Reduzierung der Geschwindigkeit führt. Optisch unterstützt wird dieser Effekt durch die Baumallee.»

Zwar könne man das nicht beweisen aber: «Das Gefühl ist manchmal wichtiger als der Verstand.» Und: «Wenn sie auch nur ein Leben rettet, haben sich die Kosten schon mehrfach ausbezahlt.» Auch Büchi zeigt sich zuletzt versöhnlich: «Es war ein politischer Entscheid. Ganz klar, den gilt es zu akzeptieren», sagt er und fügt schmunzelnd an:

«Ich kann ja nicht den Pickel holen und das ganze Ding wieder abreissen.»

Und Mika Heinsalo resümiert: «Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.» Und in diesem Fall seien es nicht nur die beiden Angliker Einwohnerräte, sondern der ganze Dorfteil, der gewonnen hat.