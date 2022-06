Wohlen Zwei junge Störche sind da! Nach 81 Jahren hat Wohlen erstmals wieder ein Storchenpaar zu Gast Drei Jahre warteten Kurt Meier und seine beiden Brüder, dass eines der beiden Storchennester beim Wohler Hochwasserrückhaltebecken in Beschlag genommen wird. Nun ist es so weit: Derzeit kann man das Storchenpaar bei der Hege und Pflege der beiden Jungtiere beobachten.

Kurt Meier und seine Brüder haben 2019 zwei Storchennester in Wohlen erstellt. Nun nistet ein Storchenpaar darin. Nathalie Wolgensinger

Kurt Meier strahlt über das ganze Gesicht. Dieses Jahr ist geglückt, womit er noch nicht gerechnet hat: Ein Storchenpaar hat eines der beiden Nester beim Wohler Hochwasserrückhaltebecken bezogen. Meier erzählt:

«Man sagte mir, dass es bis fünf Jahre dauern kann, bis ein neues Nest von den Tieren angenommen wird. Deshalb freut es mich, dass das Paar bereits jetzt hier nistet.»

Kurt Meier und seine beiden Brüder Hansruedi und Max pflegen eine besondere Beziehung zu dem Stück Land, auf dem die beiden Storchennester stehen. Bis zum Bau des Hochwasserrückhaltedammes, der im Jahr 2017 eingeweiht wurde, gehörte das Land den Brüdern. Damit der Damm realisiert werden konnte, stimmten sie einem Landtausch zu. Meier erzählt: «Wir Brüder lieben Vögel, da lag die Idee nahe, dass man auf dem Stück Land zwei Storchennester erstellen könnte.»

Zuvor mussten sie einige bürokratische Hürden nehmen. Meier lächelt auf den Stockzähnen und kommentiert: «Ein Storchennest kann man nicht einfach so bauen, das muss alles seine Richtigkeit haben.» Tipps für den Bau holte sich das Trio in Sarmenstorf. Dort stehen vier Storchennester, von denen mittlerweile drei besetzt sind. Das eine, das seit 2016 jedes Jahr wieder vom selben Sarmistorch-Paar bewohnt wird, hat sogar eine Nest-Webcam, die es ermöglicht, die Tiere beim Brüten, Schlüpfen und Heranwachsen zu beobachten.

Die letzten Störche nisteten vor 81 Jahren in Wohlen

2019 haben Meier und seine Brüder die beiden Nester auf zwei ausgedienten Strommasten des Elektrizitätswerkes aufgebaut. Seither warten sie gespannt auf Mieterschaft. Kaum war das Storchenpaar im März dieses Jahres eingezogen, lief Meiers Handy heiss. Er berichtet:

«Die Leute haben sich unheimlich gefreut, ich erhielt unzählige Bilder von allen Seiten zugeschickt.»

Das Storchenpaar an der Bünz ist seit Jahrzehnten wieder das erste, das in Wohlen Nachwuchs grosszieht. Dorfhistoriker Heini Stäger weiss aus Erzählungen, dass beim Neubau der Bezirksschule im Jahr 1941 die vier Nester auf dem Dach entfernt und die Tiere damit aus der Freiämter Metropole vertrieben wurden.

Es dauerte also ganze 81 Jahre, bis Meister Adebar wieder im Freiamt heimisch wurde. Das Storchenpaar liess sich Zeit mit seiner Suche. Meier rechnete nämlich damit, dass die Tiere bis spätestens Ende Februar ihr Domizil beziehen würden, tatsächlich wurde es März, bis es so weit war. Täglich erhält er nun Bilder von Freunden und Bekannten, die am Nest vorbeispazieren und ein Bild davon machten. Meier erzählt:

«Ich weiss von einigen, die fast täglich hier vorbeikommen, um zu sehen, wie es den Jungstörchen geht.»

Einer, der auch viel am Hochwasserdamm anzutreffen ist, ist «Sternen»-Wirt Remus Lochmann. Er hat jeweils seine Drohne dabei und macht aussergewöhnliche Bilder vom Nest der Tiere. Auf diesen sieht man denn auch, dass das Storchenpaar zwei Jungtiere aufzieht.

Die beiden Jungtiere mit einem Elternteil im Nest in Wohlen. zvg

Nun hoffen Meier und seine Brüder, dass die beiden Störche zu gesunden Jungtieren heranwachsen werden. Bevor der Nachwuchs dann flügge wird, steht noch die Beringung der Tiere an. Dazu werden Fachleute von der Gesellschaft Storch Schweiz anreisen. Diese Ringe ermöglichen es, die Tiere später wieder zu identifizieren.