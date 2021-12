Wohlen Zwei Frauen und ein Mann: Das sind die Vorschläge für den Verwaltungsrat des Schüwo-Parks Der Wohler Gemeinderat präsentiert drei Wahlvorschläge für den Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG. Als Ergänzung sollen Michèle Bächli, Nadja Koch und Tobias Rohner ins Gremium einziehen.

Der Schüwo-Park mit der Eishalle in Wohlen. Marc Ribolla (24.3.2021)

Seit einigen Wochen war bekannt, dass es im Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG, die den Wohler Schüwo-Park mit Eishalle und Badi betreibt, zu Veränderungen kommen wird. Patrick Amstutz erklärte, dass er auf Ende des laufenden Geschäftsjahres per 31. März 2022 zurückzutreten werde. Ebenso wird sich Urs Meier nach Ablauf der Amtsdauer im Frühling 2023 aus dem aktuell dreiköpfigen Gremium, in dem auch Alex Meyer sitzt, zurückziehen.

Aus diesem Grund musste sich der Gemeinderat Wohlen auf die Suche nach Nachfolgerinnen oder Nachfolgern machen. Denn die Sportpark Bünzmatt AG ist in hundertprozentigem Besitz der Gemeinde. Nun präsentiert er die Kandidierenden, die dem Einwohnerrat zur Wahl vorgeschlagen werden.

Aufstockung der Sitze für besseren Wissenstransfer

Obwohl der Verwaltungsrat erst kürzlich auf 3 Mitglieder reduziert wurde, soll er nun wieder aufgestockt werden. «Dies ermöglicht eine gute Einarbeitung der neuen Verwaltungsratsmitglieder und stellt den Wissenstransfer in die anstehende Amtsdauer sicher», schreibt der Gemeinderat.

Michèle Bächli. Sandra Ardizzone

Erstmals sollen auch Frauen Einsitz im Verwaltungsrat nehmen. Einerseits die 32-jährige Wohlerin Michèle Bächli. Sie besitzt einen Master in Rechtswissenschaft an der Universität Luzern sowie ein Bachelor in Wirtschaftsrecht der ZHAW. Bächli arbeitet zurzeit als Anwaltssubstitutin und Gesamtprojektleiterin im Rahmen des Aufbaus einer interkommunalen Anstalt.

Nadja Koch Gemeinderätin Kallern Zvg / Aargauer Zeitung

Andererseits auch Nadja Koch. Die 45-Jährige ist Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen. Seit 2020 ist sie als selbständige Treuhänderin tätig und steht als Gemeinderätin in Kallern dem Ressort Finanzen und Gesundheit vor.

Tobias Rohner. zvg

Der dritte im Bunde ist der Wohler Tobias Rohner. Er ist seit rund zwanzig Jahren Direktor und Mitinhaber der United school of sports AG, welche rund 50 Mitarbeitende beschäftigt. Der 57-Jährige verfügt über über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Zürich sowie über eine Zusatzausbildung in Politologie und Coaching.