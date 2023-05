Wohlen Zum 10. Geburtstag gibt es einen neuen Namen: Aus dem Strohmuseum im Park wird das Schweizer Strohmuseum Am Samstag, 3. Juni, steigt das Jubiläumsfest im und um das Wohler Strohmuseum. Nebst dem 10-Jahr-Jubiläum gibt es einen weiteren Grund zum Feiern: Die Namensänderung des Museums, das mittlerweile Menschen aus der ganzen Schweiz anlockt.

Sie freuen sich auf das Fest und den neuen Namen: Die Präsidentin der Stiftung Strohmuseum, Ruth Portmann, und Vizepräsident Walter Dubler. Bild: Nathalie Wolgensinger

Bereits seit zehn Jahren befindet sich das Wohler Strohmuseum in der Villa Isler, mitten im Zentrum gelegen, umgeben von einem prächtigen Park. Ruth Portmann, Präsidentin der Stiftung Freiämter Strohmuseum, bestätigt anlässlich der Pressekonferenz zum Jubiläumsfest des Museums: «Unser Namen lehnt sich an die wunderbare räumliche Einbettung an.» Das war nicht immer so. Bis zum Umzug in die mondäne Villa war das Museum etwas versteckt am Bankweg untergebracht.

Nun aber soll ein Namenswechsel die Relevanz des Museums und seine Ausstrahlung in die ganze Schweiz unterstreichen. Für den Fortbestand des Museums und für das Mitwirken im schweizerischen Museumsumfeld sei diese Namensanpassung ein logischer Entscheid und trage zur Repräsentation bei, ist Ruth Portmann überzeugt. Der Zeitpunkt des Namenswechsels kommt nicht von ungefähr: Er wird auf das 10-Jahr-Jubiläum eingeführt.

Mit kurzen Führungen Nähe zu den Menschen schaffen

Die Jubiläumsfeier steigt am Samstag, 3. Juni, im und um das Museum. Das sechsköpfige Organisationskomitee präsentiert ein spannendes und unterhaltsames Programm. Es soll auch jene Personen ansprechen, die das Museum bisher noch nicht besucht haben. Portmann präzisierte: «Mit kurzen Führungen schaffen wir eine Nähe zu den Besuchenden und verschaffen ihnen zugleich einen ersten Eindruck von der Ausstellung.»

Am Jubiläumsfest finden den ganzen Nachmittag über kurze Führungen für die Gäste statt. Bild: zvg

Aber auch für all jene, welche das Museum bereits gesehen haben, sind die Führungen spannend, denn es gibt einige Neuerungen. Vizepräsident Walter Dubler erzählt: «Den Globus mussten wir ersetzen, er ist in die Jahre gekommen und setzte bei kleinsten Erschütterungen aus.» Neu können die Porträtbilder an der Decke im ersten Stock per Mausklick angesteuert werden und man erhält die entsprechenden Infos zu den abgebildeten Personen.

Auch der neue Globus ist weiterhin ein interaktiver Bestandteil der Ausstellung. Er gibt Auskunft über die weltweiten Handelsbeziehungen der Wohler Strohindustrie. Die Informationen erhält man neu auch auf Französisch und Italienisch. Diese Anpassung macht Sinn, besuchen doch mittlerweile Menschen aus der ganzen Schweiz das Freiämter Museum.

In der Strohbar auf das neue Logo anstossen

Gefeiert wird einen ganzen Tag lang. Um 11 Uhr geht es los mit dem Konzert des Wohler Musikvereins. Museumsmitarbeiterin Stefanie Dietrich, die Mitglied des Organisationskomitees ist, erzählt: «Wir haben das Fest so geplant, dass man es auch mehrmals am Tag besuchen kann.»

Geboten wird etwa eine digitale Schnitzeljagd durch den Park, ein Strohworkshop und eine Spielkiste für die Kinder. Während diese sich im lauschigen Park vergnügen, können die Erwachsenen der offiziellen Ansprache um 17 Uhr lauschen. Dann wird das neue Logo präsentiert.

Ab 18 Uhr spielen die Freiämter Brässkalation und ab 20.30 Uhr Make Plain. Später sorgen DJs für den passenden Sound. Für das leibliche Wohl sorgen diverse Verpflegungsstände und an der Strohbar kann man ab 11 Uhr auf das 10-Jahr-Jubiläum des Museums anstossen.

Möglich macht das Fest mit seinen Attraktionen verschiedene Sponsoren und Stiftungen, unter ihnen die Jacqueline und Rudolf Isler-Schwab-Stiftung.